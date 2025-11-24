Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 18:59

Стрельба в воздух закончилась ранением: в Ингушетии мужчина пострадал, отгоняя табун

Необычный инцидент произошёл в Ингушетии: местный житель оказался ранен из собственного травматического пистолета, когда попытался отогнать табун лошадей. Об этом сообщили в МВД республики. Случай произошёл в местности Синий Камень в Гамурзиевском административном округе Назрани, куда мужчина отправился по личным делам.

Обстоятельства инцидента и первая версия пострадавшего

По словам мужчины, он увидел движущийся в его сторону табун и, опасаясь столкновения, начал стрелять в воздух из травматического пистолета. Испуганные животные изменили направление, однако сам владелец оружия неожиданно получил ранение в верхнюю часть левого бедра.

Полицейские уточняют, что пока не ясно, каким образом заряд мог попасть в стрелявшего. Баллистическая экспертиза должна определить траекторию выстрела, поскольку травматическое оружие при неосторожном обращении способно вызвать серьёзные повреждения даже при стрельбе вверх. Ведомство отмечает, что показания пострадавшего рассматриваются как одна из версий, но проверка касается всех аспектов произошедшего.

Действия полиции и изъятое оружие

На месте полицейские обнаружили и изъяли травматический пистолет "Grand Power Т-12". В обойме находилось шесть патронов, что подтверждает факт стрельбы. Оружие направлено на экспертизу, которая установит его техническое состояние и определит, могла ли неисправность стать причиной непредсказуемого выстрела.

Следователи также выясняют, имел ли мужчина законное право на хранение и ношение оружия. Проверяется документация, дата выдачи разрешения и соблюдение условий его использования. Такие случаи требуют детальной оценки, поскольку небрежное обращение с травматикой способно привести к несчастным случаям и угрозе для окружающих.

Проверка и дальнейшие действия правоохранителей

МВД Ингушетии проводит доследственную проверку, включающую опрос свидетелей, осмотр местности и изучение обстоятельств, при которых человек оказался в зоне движения табуна. Ведомство подчёркивает, что необходимо установить все факторы: от поведения животных до возможного рикошета или неправильного удержания пистолета.

Проверка позволит определить, требуется ли возбуждение уголовного или административного дела. В подобных ситуациях ответственность может наступить как за нарушение правил обращения с оружием, так и за использование его в условиях, где это создаёт угрозу безопасности. Правоохранители продолжают выяснять детали инцидента, чтобы исключить повторение подобных случаев.

