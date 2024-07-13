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В турецком городе Мугла произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом
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В турецком городе Мугла произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом

В турецком городе Мугла произошло страшное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого два человека скончались, и почти 30 получили различные травмы. Информацию об инциденте предоставило издание TGRT Haber.

Согласно отчёту, двое погибли на месте, а 28 человек были ранены, четверо из них находятся в критическом состоянии. Некоторые из пассажиров оказались зажаты внутри автобуса, тогда как другие были выброшены наружу при столкновении.

Свидетели сразу же оповестили службы экстренной помощи о происшествии, благодаря чему на место быстро прибыли спасатели. Местные жители активно помогали раненым до того, как на место приехали врачи скорой помощи.

Фото: en.wikipedia.org/Damnsoft 09 at English Wikipedia (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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