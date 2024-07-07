В Таиланде был арестован известный российский диджей Виген Атоян за участие в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в 2023 году. Полиция задержала Атояна на острове Панган по ордеру, выданному еще 30 июля 2023 года, в момент, когда он прибыл на остров для участия в вечеринке.
Атоян обвиняется в небрежном вождении, что привело к серьезному ДТП с мотоциклом, в результате чего пострадали люди и было повреждено имущество.
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