Автомобилисты, готовьтесь к изменениям: ОСАГО станет справедливее, но не для всех

В России могут быть изменены методы расчёта аварийности на дорогах, что, в свою очередь, повлияет на стоимость полисов ОСАГО. Такой подход предложили специалисты МИИТа (Юридический институт Российского университета транспорта), которые провели анализ текущей системы учёта ДТП и предложили учитывать дополнительные параметры для более точного расчёта транспортного риска.

Суть предложения

Специалисты МИИТ предложили изменить методику учёта ДТП, включив в расчёты ежегодный пробег транспортных средств. В настоящий момент для расчёта аварийности в России учитывают только ДТП с погибшими и пострадавшими, что, по мнению экспертов, приводит к искажению статистики и неполной картине аварийности.

"В большинстве других стран в статистику попадают все ДТП. Это подход, используемый Европейской экономической комиссией ООН", — говорится в исследовании.

Согласно новому подходу, для оценки аварийности должны учитывать средний пробег транспортных средств по каждой категории (легковые, грузовики, автобусы и т. д.), что позволит более точно предсказать вероятность аварийности для каждого типа транспорта.

Почему это важно для ОСАГО

Изменение подхода к учёту аварийности напрямую связано с расчётом стоимости полисов ОСАГО. Одним из основных факторов, влияющих на тарифы страховых компаний, является рисковая статистика ДТП, и её точность имеет большое значение для расчётов.

"Если не учитывать фактический пробег транспортных средств и новые виды транспорта, такие как электроскутеры и беспилотники, расчёты по ОСАГО могут быть искажены", — отметил автоюрист Лев Воропаев.

Согласно предложенной методике, транспортный риск должен рассчитываться по формуле, где количество ДТП делится на произведение количества автомобилей в конкретной категории и их средний ежегодный пробег. Такой подход позволит точнее выявить транспортные категории с высоким риском ДТП и корректно отразить это в расчёте тарифов ОСАГО.

Отличия подходов России и Европы

В настоящее время в России при расчёте аварийности учитываются только ДТП с погибшими и пострадавшими, что ограничивает информацию о реальной ситуации на дорогах. В отличие от этого, в большинстве европейских стран в статистику включаются все ДТП, независимо от тяжести последствий. Это помогает точнее учитывать риски и соответственно регулировать страховые тарифы.

Кроме того, в России не учитываются ДТП, произошедшие вне дорог общего пользования, а также не фиксируются инциденты с средствами индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатами, велосипедами и мопедами.

Влияние на ОСАГО

Если предложенная методика расчёта аварийности будет принята, это приведёт к перераспределению рисков по регионам и категориям транспортных средств. Возможно, что в результате:

Тарифы ОСАГО для более безопасных автомобилей и категорий снизятся;

Для категорий с высокими рисками (например, старые автомобили с большим пробегом) стоимость полиса может увеличиться.

"Мы можем увидеть как повышение, так и снижение тарифов ОСАГО в зависимости от новых расчётов", — сказал Антон Шапарин, президент Национального автомобильного союза.

Существующие проблемы в учёте ДТП

На данный момент страховщики и государственные органы сталкиваются с проблемой неточной статистики, ведь по данным РСА (Российского союза автостраховщиков), количество транспортных средств на дорогах на два миллиона меньше, чем указано в ГИБДД. Это приводит к недооценке рисков ДТП и искажению расчётов для ОСАГО.

"Если данные о фактическом количестве автомобилей на дорогах и о пробегах будут учтены, это поможет более справедливо распределить риски и адекватно рассчитать страховые тарифы", — отметил Лев Воропаев.

Возможные последствия для водителей

Для водителей с новым автомобилем или с малым пробегом это может означать снижение стоимости полиса ОСАГО. Для владельцев старых автомобилей с высоким пробегом стоимость ОСАГО может возрасти. Для владельцев средств индивидуальной мобильности (например, электросамокатов) возможен пересмотр страхования этих транспортных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не учитывать пробег при расчёте транспортного риска.

Последствие: занижение тарифов для высокорисковых категорий, неправильное распределение рисков.

Альтернатива: использование данных о пробеге и реальном количестве автомобилей на дорогах для точных расчётов.

Ошибка: игнорировать новые виды транспорта (СИМ, электросамокаты).

Последствие: недостаточная статистика и невозможность учёта всех рисков.

Альтернатива: расширение статистики на все виды транспортных средств, включая новые и нестандартные.

Плюсы и минусы изменения методики

Плюсы Минусы Точные данные для расчёта тарифов ОСАГО Необходимость переработки существующих систем и данных Более справедливое распределение рисков Сложности с внедрением новой методики Учёт новых типов транспорта Повышение сложности сбора и обработки данных

FAQ

Когда начнётся применение нового метода расчёта ДТП?

Если предложение будет принято, изменения могут вступить в силу в ближайшие несколько лет, после адаптации системы.

Что будет с тарифами ОСАГО после изменений?

Тарифы могут как увеличиться, так и снизиться, в зависимости от категории транспортного средства и пробега.

Как это повлияет на водителей старых автомобилей?

Для автомобилей с высоким пробегом стоимость полиса ОСАГО, вероятно, возрастет из-за большего риска ДТП.

Мифы и правда

Миф: новый метод расчёта ОСАГО выгоден только для новых автомобилей.

Правда: пересмотр расчётов поможет более точно учесть риски для всех категорий транспортных средств.

Миф: изменения в расчёте не затронут старые автомобили.

Правда: старые автомобили с высоким пробегом могут столкнуться с повышением стоимости ОСАГО из-за большего транспортного риска.

