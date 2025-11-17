Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
осаго
осаго
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 11:16

Автомобилисты, готовьтесь к изменениям: ОСАГО станет справедливее, но не для всех

МИИТ предложил учитывать пробег при расчёте аварийности — данные института

В России могут быть изменены методы расчёта аварийности на дорогах, что, в свою очередь, повлияет на стоимость полисов ОСАГО. Такой подход предложили специалисты МИИТа (Юридический институт Российского университета транспорта), которые провели анализ текущей системы учёта ДТП и предложили учитывать дополнительные параметры для более точного расчёта транспортного риска.

Суть предложения

Специалисты МИИТ предложили изменить методику учёта ДТП, включив в расчёты ежегодный пробег транспортных средств. В настоящий момент для расчёта аварийности в России учитывают только ДТП с погибшими и пострадавшими, что, по мнению экспертов, приводит к искажению статистики и неполной картине аварийности.

"В большинстве других стран в статистику попадают все ДТП. Это подход, используемый Европейской экономической комиссией ООН", — говорится в исследовании.

Согласно новому подходу, для оценки аварийности должны учитывать средний пробег транспортных средств по каждой категории (легковые, грузовики, автобусы и т. д.), что позволит более точно предсказать вероятность аварийности для каждого типа транспорта.

Почему это важно для ОСАГО

Изменение подхода к учёту аварийности напрямую связано с расчётом стоимости полисов ОСАГО. Одним из основных факторов, влияющих на тарифы страховых компаний, является рисковая статистика ДТП, и её точность имеет большое значение для расчётов.

"Если не учитывать фактический пробег транспортных средств и новые виды транспорта, такие как электроскутеры и беспилотники, расчёты по ОСАГО могут быть искажены", — отметил автоюрист Лев Воропаев.

Согласно предложенной методике, транспортный риск должен рассчитываться по формуле, где количество ДТП делится на произведение количества автомобилей в конкретной категории и их средний ежегодный пробег. Такой подход позволит точнее выявить транспортные категории с высоким риском ДТП и корректно отразить это в расчёте тарифов ОСАГО.

Отличия подходов России и Европы

В настоящее время в России при расчёте аварийности учитываются только ДТП с погибшими и пострадавшими, что ограничивает информацию о реальной ситуации на дорогах. В отличие от этого, в большинстве европейских стран в статистику включаются все ДТП, независимо от тяжести последствий. Это помогает точнее учитывать риски и соответственно регулировать страховые тарифы.

Кроме того, в России не учитываются ДТП, произошедшие вне дорог общего пользования, а также не фиксируются инциденты с средствами индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатами, велосипедами и мопедами.

Влияние на ОСАГО

Если предложенная методика расчёта аварийности будет принята, это приведёт к перераспределению рисков по регионам и категориям транспортных средств. Возможно, что в результате:

  • Тарифы ОСАГО для более безопасных автомобилей и категорий снизятся;

  • Для категорий с высокими рисками (например, старые автомобили с большим пробегом) стоимость полиса может увеличиться.

"Мы можем увидеть как повышение, так и снижение тарифов ОСАГО в зависимости от новых расчётов", — сказал Антон Шапарин, президент Национального автомобильного союза.

Существующие проблемы в учёте ДТП

На данный момент страховщики и государственные органы сталкиваются с проблемой неточной статистики, ведь по данным РСА (Российского союза автостраховщиков), количество транспортных средств на дорогах на два миллиона меньше, чем указано в ГИБДД. Это приводит к недооценке рисков ДТП и искажению расчётов для ОСАГО.

"Если данные о фактическом количестве автомобилей на дорогах и о пробегах будут учтены, это поможет более справедливо распределить риски и адекватно рассчитать страховые тарифы", — отметил Лев Воропаев.

Возможные последствия для водителей

  1. Для водителей с новым автомобилем или с малым пробегом это может означать снижение стоимости полиса ОСАГО.

  2. Для владельцев старых автомобилей с высоким пробегом стоимость ОСАГО может возрасти.

  3. Для владельцев средств индивидуальной мобильности (например, электросамокатов) возможен пересмотр страхования этих транспортных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не учитывать пробег при расчёте транспортного риска.
    Последствие: занижение тарифов для высокорисковых категорий, неправильное распределение рисков.
    Альтернатива: использование данных о пробеге и реальном количестве автомобилей на дорогах для точных расчётов.

  • Ошибка: игнорировать новые виды транспорта (СИМ, электросамокаты).
    Последствие: недостаточная статистика и невозможность учёта всех рисков.
    Альтернатива: расширение статистики на все виды транспортных средств, включая новые и нестандартные.

Плюсы и минусы изменения методики

Плюсы Минусы
Точные данные для расчёта тарифов ОСАГО Необходимость переработки существующих систем и данных
Более справедливое распределение рисков Сложности с внедрением новой методики
Учёт новых типов транспорта Повышение сложности сбора и обработки данных

FAQ

Когда начнётся применение нового метода расчёта ДТП?
Если предложение будет принято, изменения могут вступить в силу в ближайшие несколько лет, после адаптации системы.

Что будет с тарифами ОСАГО после изменений?
Тарифы могут как увеличиться, так и снизиться, в зависимости от категории транспортного средства и пробега.

Как это повлияет на водителей старых автомобилей?
Для автомобилей с высоким пробегом стоимость полиса ОСАГО, вероятно, возрастет из-за большего риска ДТП.

Мифы и правда

  • Миф: новый метод расчёта ОСАГО выгоден только для новых автомобилей.
    Правда: пересмотр расчётов поможет более точно учесть риски для всех категорий транспортных средств.

  • Миф: изменения в расчёте не затронут старые автомобили.
    Правда: старые автомобили с высоким пробегом могут столкнуться с повышением стоимости ОСАГО из-за большего транспортного риска.

Три интересных факта

  1. Европейские страны используют среднегодовой пробег в качестве основного показателя для расчёта аварийности.

  2. В России более 40% ДТП не учитываются в статистике из-за того, что в них не было погибших или пострадавших.

  3. Система ЭРА-ГЛОНАСС начала собирать данные о ДТП, но пока не учитывает все виды транспорта, включая СИМ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Перегрузка генератора возникает из-за неисправного аккумулятора и дополнительных приборов — моторист сегодня в 6:39
Новая машина и генератор на пределе: что нельзя делать ни при каких условиях

Опытный моторист рассказал, как сохранить генератор в новом автомобиле, избежать перегрева и продлить срок его службы.

Читать полностью » Аккумуляторы теряют часть ёмкости во время морозов — автоэксперт Новиков сегодня в 6:13
Аккумулятор садится каждое утро — нашел простой приём, который спасает

Как заранее подготовить автомобиль к холодам, чтобы дорога зимой стала спокойнее и надёжнее? Разбираем ключевые шаги, советы и неожиданные нюансы, о которых знают не все.

Читать полностью » Повреждение подвески и двигателя ускоряет неправильная езда по неровным дорогам — автоэксперт сегодня в 5:58
Раньше заводил мотор и сразу ехал — теперь понимаю, почему машина быстро умирала

Какие привычки водителей сокращают срок службы машины и как избежать поломок с минимальными затратами.

Читать полностью » Неверное распознавание номеров зафиксировали на комплексах фиксации — юрист Илья Русяев сегодня в 5:15
Камеры путают номера, а водители становятся заложниками цифровой рулетки

Ошибочный штраф за нарушение ПДД может появиться внезапно, и важно знать, как распознать неточности в постановлении и защитить свои права, не тратя лишних средств.

Читать полностью » Сумма компенсации по ОСАГО часто занижается, независимая экспертиза позволяет получить полные выплаты — юрист сегодня в 4:57
Полис расторгнут, а вы даже не знали: что скрывают страховые и как защитить себя

Страховые компании иногда находят способы сократить выплаты по ОСАГО. Узнайте, какие уловки используют и как защитить свои права после ДТП.

Читать полностью » Турбомоторы получили ключевые правила ухода — автоэксперт Новиков сегодня в 4:21
Горячее сердце под капотом: как турбина мстит за одну неверную привычку

Автоэксперты рассказали, почему турбированные двигатели требуют особой дисциплины, какие ошибки чаще всего сокращают их ресурс и как продлить жизнь турбины простыми действиями.

Читать полностью » Renault Sandero и Hyundai Getz с пробегом до 250 тыс. км можно купить до 600 тысяч — автоинструктор сегодня в 3:58
Эти машины за 600 тысяч удивляют: компактные, надежные и долговечные, как швейцарские часы

Недорогие автомобили с малым пробегом и бюджетом до 600 тысяч рублей — выбираем надежные варианты для города и поездок по стране.

Читать полностью » Густое масло ухудшает работу двигателей в морозы — автомеханик сегодня в 3:22
Машина зимой перестала мучить по утрам — просто добавил одну вещь и удивился

Как подготовить машину и мотоцикл к зиме так, чтобы техника работала без перебоев и не подвела в морозы? Разбираем детали, ошибки и универсальные советы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Энергетики истощают нервную систему — диетолог
Питомцы
Акулы не всегда опасны для людей — морские биологи
Садоводство
Побелка перекрывает поры молодой коры и усиливает риск ожогов — садоводы
Садоводство
Укрытие роз защищает их от мороза и осадков — садоводы
Наука
Исследование показало, что шимпанзе пересматривают решения, как маленькие дети — Эмилио Мармоль
Садоводство
Жабы и лягушки защищают сад от вредителей без химии — Ирина Кострова
Красота и здоровье
Врач Станислав Ионов:тяга к соленому может указывать на дефицит натрия
Спорт и фитнес
Тренер Ротач: выпады с прыжками эффективно укрепляют ноги и ягодицы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet