Автомобилисты, готовьтесь к изменениям: ОСАГО станет справедливее, но не для всех
В России могут быть изменены методы расчёта аварийности на дорогах, что, в свою очередь, повлияет на стоимость полисов ОСАГО. Такой подход предложили специалисты МИИТа (Юридический институт Российского университета транспорта), которые провели анализ текущей системы учёта ДТП и предложили учитывать дополнительные параметры для более точного расчёта транспортного риска.
Суть предложения
Специалисты МИИТ предложили изменить методику учёта ДТП, включив в расчёты ежегодный пробег транспортных средств. В настоящий момент для расчёта аварийности в России учитывают только ДТП с погибшими и пострадавшими, что, по мнению экспертов, приводит к искажению статистики и неполной картине аварийности.
"В большинстве других стран в статистику попадают все ДТП. Это подход, используемый Европейской экономической комиссией ООН", — говорится в исследовании.
Согласно новому подходу, для оценки аварийности должны учитывать средний пробег транспортных средств по каждой категории (легковые, грузовики, автобусы и т. д.), что позволит более точно предсказать вероятность аварийности для каждого типа транспорта.
Почему это важно для ОСАГО
Изменение подхода к учёту аварийности напрямую связано с расчётом стоимости полисов ОСАГО. Одним из основных факторов, влияющих на тарифы страховых компаний, является рисковая статистика ДТП, и её точность имеет большое значение для расчётов.
"Если не учитывать фактический пробег транспортных средств и новые виды транспорта, такие как электроскутеры и беспилотники, расчёты по ОСАГО могут быть искажены", — отметил автоюрист Лев Воропаев.
Согласно предложенной методике, транспортный риск должен рассчитываться по формуле, где количество ДТП делится на произведение количества автомобилей в конкретной категории и их средний ежегодный пробег. Такой подход позволит точнее выявить транспортные категории с высоким риском ДТП и корректно отразить это в расчёте тарифов ОСАГО.
Отличия подходов России и Европы
В настоящее время в России при расчёте аварийности учитываются только ДТП с погибшими и пострадавшими, что ограничивает информацию о реальной ситуации на дорогах. В отличие от этого, в большинстве европейских стран в статистику включаются все ДТП, независимо от тяжести последствий. Это помогает точнее учитывать риски и соответственно регулировать страховые тарифы.
Кроме того, в России не учитываются ДТП, произошедшие вне дорог общего пользования, а также не фиксируются инциденты с средствами индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатами, велосипедами и мопедами.
Влияние на ОСАГО
Если предложенная методика расчёта аварийности будет принята, это приведёт к перераспределению рисков по регионам и категориям транспортных средств. Возможно, что в результате:
-
Тарифы ОСАГО для более безопасных автомобилей и категорий снизятся;
-
Для категорий с высокими рисками (например, старые автомобили с большим пробегом) стоимость полиса может увеличиться.
"Мы можем увидеть как повышение, так и снижение тарифов ОСАГО в зависимости от новых расчётов", — сказал Антон Шапарин, президент Национального автомобильного союза.
Существующие проблемы в учёте ДТП
На данный момент страховщики и государственные органы сталкиваются с проблемой неточной статистики, ведь по данным РСА (Российского союза автостраховщиков), количество транспортных средств на дорогах на два миллиона меньше, чем указано в ГИБДД. Это приводит к недооценке рисков ДТП и искажению расчётов для ОСАГО.
"Если данные о фактическом количестве автомобилей на дорогах и о пробегах будут учтены, это поможет более справедливо распределить риски и адекватно рассчитать страховые тарифы", — отметил Лев Воропаев.
Возможные последствия для водителей
-
Для водителей с новым автомобилем или с малым пробегом это может означать снижение стоимости полиса ОСАГО.
-
Для владельцев старых автомобилей с высоким пробегом стоимость ОСАГО может возрасти.
-
Для владельцев средств индивидуальной мобильности (например, электросамокатов) возможен пересмотр страхования этих транспортных средств.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: не учитывать пробег при расчёте транспортного риска.
Последствие: занижение тарифов для высокорисковых категорий, неправильное распределение рисков.
Альтернатива: использование данных о пробеге и реальном количестве автомобилей на дорогах для точных расчётов.
-
Ошибка: игнорировать новые виды транспорта (СИМ, электросамокаты).
Последствие: недостаточная статистика и невозможность учёта всех рисков.
Альтернатива: расширение статистики на все виды транспортных средств, включая новые и нестандартные.
Плюсы и минусы изменения методики
|Плюсы
|Минусы
|Точные данные для расчёта тарифов ОСАГО
|Необходимость переработки существующих систем и данных
|Более справедливое распределение рисков
|Сложности с внедрением новой методики
|Учёт новых типов транспорта
|Повышение сложности сбора и обработки данных
FAQ
Когда начнётся применение нового метода расчёта ДТП?
Если предложение будет принято, изменения могут вступить в силу в ближайшие несколько лет, после адаптации системы.
Что будет с тарифами ОСАГО после изменений?
Тарифы могут как увеличиться, так и снизиться, в зависимости от категории транспортного средства и пробега.
Как это повлияет на водителей старых автомобилей?
Для автомобилей с высоким пробегом стоимость полиса ОСАГО, вероятно, возрастет из-за большего риска ДТП.
Мифы и правда
-
Миф: новый метод расчёта ОСАГО выгоден только для новых автомобилей.
Правда: пересмотр расчётов поможет более точно учесть риски для всех категорий транспортных средств.
-
Миф: изменения в расчёте не затронут старые автомобили.
Правда: старые автомобили с высоким пробегом могут столкнуться с повышением стоимости ОСАГО из-за большего транспортного риска.
Три интересных факта
-
Европейские страны используют среднегодовой пробег в качестве основного показателя для расчёта аварийности.
-
В России более 40% ДТП не учитываются в статистике из-за того, что в них не было погибших или пострадавших.
-
Система ЭРА-ГЛОНАСС начала собирать данные о ДТП, но пока не учитывает все виды транспорта, включая СИМ.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru