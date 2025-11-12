Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 19:17

4 улицы Екатеринбурга, где лучше быть особенно осторожным: ГАИ назвала опасные зоны

В Екатеринбурге названы четыре наиболее аварийные улицы в центре города

В Екатеринбурге инспекторы ДПС назвали четыре наиболее аварийных улицы, расположенных в центре города. По информации заместителя начальника отдела надзорной деятельности ГАИ ГУ МВД России по Свердловской области Леонида Лиханова, речь идет о улицах Сакко и Ванцетти, Челюскинцев, Восточной и Московской. Эти участки дороги, по статистике, являются наиболее опасными для водителей и пешеходов.

Основная задача ГАИ — разделение транспортных потоков

Лиханов отметил, что в настоящее время основной задачей Госавтоинспекции в Екатеринбурге является оптимизация движения путем разделения транспортных потоков. Это поможет снизить количество аварий и улучшить безопасность на дорогах города.

Трассы, которые лидируют по аварийности в области

Самой аварийной дорогой в Свердловской области является трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, известная как "трасса смерти". На втором месте находится дорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск, далее идут Серов — Североуральск — Ивдель и Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда. Эти участки также отмечаются высоким уровнем аварийности.

