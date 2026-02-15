Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 19:45

Рейтинг безаварийных машин расставил всё по местам: в топе оказались те, от кого этого не ждали

Автомобилисты всё чаще смотрят не только на цену и пробег, но и на "прошлое" машины перед покупкой. Свежая аналитика показала, какие бренды на вторичном рынке реже всего фигурируют в сводках ДТП. В числе лидеров — модели, давно знакомые российским водителям. Об этом сообщает "За рулем" со ссылкой на данные сервиса "Автотека".

Какие марки оказались в лидерах

В исследовании учитывались подержанные автомобили стоимостью от одного до трёх миллионов рублей. Аналитики оценивали историю машин, выставленных на продажу, и подсчитывали долю экземпляров без зарегистрированных аварий.
Первое место заняла LADA: 85,1% таких автомобилей не имели ДТП в прошлом. Для российского рынка это показательный результат, учитывая масштаб присутствия марки и активность её моделей в регионах. Следом расположились Chevrolet (83,7%) и УАЗ (82,8%) — отставание от лидера составило всего несколько процентов.
В пятёрку также вошли Honda с показателем 82,7% и Opel, где доля "чистых" машин достигла 79,3%. Причём именно Opel продемонстрировал самый заметный рост за год — плюс 18,8%. На фоне обсуждений о том, как меняется структура предложения и спроса на вторичный рынок, такая динамика выглядит особенно показательной.

Самые безаварийные модели

Если рассматривать конкретные автомобили, то максимальную долю машин без ДТП показали внедорожники. Абсолютным лидером стала LADA Niva Legend — 95,9% экземпляров на вторичке не имеют аварийной истории. Почти столь же высокий результат продемонстрировала LADA Niva Travel — 94,3%.
В тройку вошло и семейство LADA Granta с показателем 88,7%. Эти автомобили часто используются в спокойном режиме и отличаются простой конструкцией, что может косвенно отражаться на статистике.
Замыкают пятёрку китайские кроссоверы Haval M6 (85,9%) и Haval Dargo (84,6%). Интерес к таким моделям заметно вырос за последние годы, о чём свидетельствует и активность сегмента кроссоверы с пробегом, где спрос остаётся стабильным.

Региональная картина

Анализ показал, что больше всего автомобилей без ДТП продаётся в Пензенской области — их доля достигла 72,7%. Второе место занял Пермский край с результатом 70,2%, третье — Ставропольский край (69,8%).
При этом наиболее заметный рост показателя за год зафиксирован в Тюменской области (+7,3%), Чувашии (+6,4%) и вновь в Пензенской области (+5,8%). Это говорит о постепенном улучшении качества предложений на рынке и более внимательном отношении владельцев к состоянию машин.
В целом статистика показывает, что доля автомобилей без аварийной истории в продаже растёт. Для покупателей это дополнительный ориентир при выборе машины, а для рынка — сигнал о постепенном повышении прозрачности и ответственности продавцов.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

