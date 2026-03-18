Архангельская область на пути к равенству — односельчане получают доступ к цифровым услугам

В Архангельской области охват населения услугами широкополосного доступа в сеть достиг 93%. Об этом сообщил министр связи и информационных технологий региона Павел Окладников во время выступления перед депутатами областного собрания. Несмотря на высокие показатели доступности для жителей, инфраструктурный охват территории региона составляет 64%. Власти продолжают работу по развитию телекоммуникационных сетей вдоль ключевых транспортных артерий и в малых населенных пунктах Поморья.

Развитие сети вдоль федеральных трасс

Особое внимание власти региона уделяют обеспечению связью автомобильных дорог. На текущий момент строительные бригады работают на девяти участках, которые прилегают к федеральной трассе М-8. Здесь возводятся антенно-мачтовые сооружения, необходимые для стабильной передачи данных.

Проект направлен на устранение "белых пятен" в покрытии, где водители и пассажиры ранее сталкивались с отсутствием сигнала. Специфика северных территорий требует установки большого количества базовых станций для равномерного покрытия сложных участков местности.

Запуск готовых объектов в эксплуатацию намечен на конец текущего года. Это позволит существенно улучшить коммуникацию на одном из самых востребованных направлений в регионе.

Цифровизация малых населенных пунктов

Параллельно с магистральными проектами продолжается реализация федеральной инициативы по устранению цифрового неравенства. Программа затрагивает села и деревни, где количество жителей варьируется от ста до тысячи человек. Данная работа критически важна для сохранения качества жизни в удаленных сельских территориях.

В текущем году в региональный перечень вошли 12 населенных пунктов, где планируется развертывание оборудования для сотовой связи. Установка вышек обеспечит доступ к государственным цифровым услугам и образовательным сервисам для местного населения.

"Развитие инфраструктуры связи в регионах требует комплексного подхода и учета географических особенностей территорий. Сочетание планов по покрытию федеральных трасс и установке оборудования в малых селах дает наиболее ощутимый социальный эффект. Обеспечение равного доступа к информации становится фундаментом для устойчивого муниципального развития. Важно, чтобы заявленные темпы установки вышек были выдержаны согласно графику, особенно в условиях сложной логистики северных районов" Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Перспективы устранения неравенства

Показатель в 93 процента охвата населения интернетом считается высоким уровнем для субъекта с низкой плотностью жилья и огромными территориями. Министерство связи продолжает анализировать зоны, где услуги доступа все еще недоступны, чтобы интегрировать их в будущие инвестиционные циклы.

Техническое переоснащение сельских территорий идет в тесной связке с федеральными министерствами, что обеспечивает стабильное финансирование объектов. Работа по развитию инфраструктуры остается приоритетной задачей для администрации Архангельской области на ближайшие годы.