Размышления о старении у зеркала
Размышления о старении у зеркала
© NewsInfo.Ru by Илья Шеховцов is licensed under public domain
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 18:55

Страх старения нажимает на газ: биологические часы начинают тикать быстрее нормы

Страх перед возрастом может оказывать куда более глубокое влияние, чем кажется на первый взгляд. Оказывается, тревожные мысли о будущем и здоровье отражаются не только на эмоциональном состоянии, но и на клеточном уровне. Учёные обнаружили, что беспокойство по поводу старения связано с ускорением биологических процессов в организме. Об этом сообщает журнал Science direct.

Когда переживания отражаются в анализах

Тревога о старении долгое время воспринималась как исключительно психологическая проблема. Однако специалисты Школы глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета показали, что субъективные переживания могут сопровождаться вполне измеримыми изменениями в организме. В исследовании приняли участие женщины, которые особенно часто думали о будущем ухудшении здоровья.

"Наше исследование показывает, что субъективные переживания могут влиять на объективные показатели старения. Тревожность, связанная со старением, — это не просто психологическая проблема, она может оказывать влияние на организм и иметь реальные последствия для здоровья" — говорит аспирантка Мариана Родригес из Школы глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета и первый автор исследования.

Ранее уже было известно, что хронический стресс способен вызывать эпигенетические изменения — процессы, при которых меняется активность генов без вмешательства в структуру ДНК. Подобные механизмы подробно рассматриваются в контексте эпигенетики и иммунитета, где подчёркивается, что работа клеток может зависеть от внешних и эмоциональных факторов. Тем не менее связь именно между страхом старения и биологическим возрастом ранее почти не изучалась.

"Из предыдущих исследований мы знаем, что тревожность, депрессия и проблемы с психическим здоровьем в целом связаны с рядом последствий для физического здоровья, но до сих пор учёные не изучали, существует ли связь между беспокойством по поводу старения и самим процессом старения", — говорит Родригес.

Социальное давление и роль возраста

Женщины чаще сталкиваются с ожиданиями, связанными с внешностью и молодостью. К этому добавляются вопросы фертильности, гормональные изменения и забота о стареющих родственниках. Всё это формирует фон, на котором тревожность может усиливаться.

"Женщины среднего возраста могут совмещать несколько ролей, в том числе заботиться о стареющих родителях. Видя, как стареют и болеют члены их семей, они могут переживать, что с ними случится то же самое", — говорит Родригес.

В рамках проекта Midlife in the United States (MIDUS) учёные проанализировали данные 726 участниц. Они оценивали частоту переживаний о внешности, состоянии здоровья и репродуктивных возможностях. Затем эти ответы сопоставили с лабораторными показателями.

Что показали эпигенетические часы

Для оценки биологического возраста использовали два метода — DunedinPACE и GrimAge2. Первый отражает скорость старения, второй — накопление возрастных повреждений. У женщин с выраженной тревогой о будущем здоровье по шкале DunedinPACE наблюдались признаки ускоренного биологического старения.

При этом тревожность, связанная с внешностью или возможной потерей фертильности, статистически значимой связи с эпигенетическими изменениями не показала. Учёные предполагают, что страх ухудшения здоровья сохраняется дольше и может оказывать более устойчивое влияние. Параллельно другие исследования указывают на важность ранней профилактики возрастных нарушений, включая факторы риска деменции, которые формируются задолго до появления симптомов.

После учёта образа жизни — курения и употребления алкоголя — связь между тревожностью и ускоренным старением стала менее выраженной. Это говорит о том, что поведенческие стратегии совладания со стрессом могут усиливать или ослаблять эффект.

"Наше исследование показывает, что тревожность, связанная со старением, является измеримым и поддающимся коррекции психологическим фактором, который, по всей видимости, влияет на биологические процессы старения", — сказал доцент кафедры социальных и поведенческих наук Адольфо Куэвас из Школы глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета и старший автор исследования.

Авторы подчёркивают, что необходимы дополнительные работы для уточнения механизмов этой связи. Тем не менее уже сейчас становится очевидно, что психическое и физическое здоровье тесно переплетены. Осознанное отношение к тревожности может стать важной частью заботы о долголетии и качестве жизни.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.

