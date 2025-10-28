10 движений, которые помогут сделать живот плоским и упругим

Многие мечтают о подтянутом животе и рельефных кубиках пресса, но добиться их можно только при комплексном подходе — сочетая силовые упражнения с аэробными нагрузками. Фитнес-блогер Арсений Ким рассказал, какие движения помогут превратить большой живот в рельефный пресс и ускорить процесс жиросжигания.

"Для рельефных мышц живота упражнения на корпус тоже важны. При этом для сжигания жира в животе также требуются аэробные нагрузки", — отметил Арсений Ким в беседе с Men Today.

Эффективный комплекс упражнений для пресса

Фитнес-эксперт рекомендует выполнять тренировку из десяти упражнений, направленных на проработку всех отделов брюшного пресса — прямых, поперечных и косых мышц. Такой подход делает живот плоским, а мышцы — выраженными.

1. Ножницы

Лягте на спину, руки вдоль тела. Приподнимите ноги на 15-20 см и выполняйте попеременные махи, имитируя движение ножниц. Это упражнение отлично прорабатывает нижний пресс и помогает убрать жировые отложения внизу живота.

2. Русские скручивания

Сидя на полу, немного отклоните корпус назад, поднимите ноги и начните поворачивать туловище из стороны в сторону, касаясь пола руками. Задействуются косые мышцы и стабилизаторы.

3. Касание колен

Лягте на спину, согните ноги. Поднимайте корпус и касайтесь ладонями коленей. Это классическое упражнение помогает укрепить верхнюю часть пресса.

4. Сведение рук под коленями

В положении сидя поднимите ноги и выполняйте короткие сведения — руки под колени, затем обратно. Такое движение нагружает мышцы кора и улучшает баланс.

5. Лодочка

Лягте на живот, одновременно поднимите руки и ноги, удерживайте позицию 10-15 секунд. Это упражнение укрепляет поясницу и выравнивает нагрузку на корпус.

6. Касание пяток

Лягте на спину, согните колени, слегка приподнимите плечи и касайтесь пяток попеременно правой и левой рукой. Отлично прорабатывает боковые мышцы.

7. Подъёмы прямых ног

Из положения лёжа поднимайте обе ноги вверх, не сгибая колени. Держите поясницу прижатой к полу — это важно для безопасности.

8. Касание стоп

Поднимите ноги и руки вверх, на выдохе тянитесь пальцами к ступням. Движение активирует верхний пресс и мышцы стабилизаторы.

9. Велосипед

Одно из самых популярных упражнений: лёжа на спине, поочерёдно тяните локоть к противоположному колену, имитируя езду на велосипеде. Прорабатывает весь пресс и косые мышцы.

10. Радуга

"Для выполнения нужно сесть на пол, упереться руками в пол, а ноги выпрямить. После этого следует провести ногами полукруг влево и вправо", — пояснил Арсений Ким.

Это упражнение активно нагружает нижний пресс и улучшает координацию движений.

Как составить тренировку

• Выполняйте каждый элемент по 30-40 секунд, между упражнениями — отдых 15 секунд.

• После завершения круга сделайте паузу 1 минуту и повторите 3 подхода.

• Для новичков достаточно 2 кругов.

• Завершите занятие растяжкой и дыхательными упражнениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: делать упражнения на пресс ежедневно.

Последствие: мышцы не успевают восстанавливаться, эффективность падает.

Альтернатива: тренировать пресс 3-4 раза в неделю, чередуя с кардио.

• Ошибка: выполнять упражнения без контроля дыхания.

Последствие: головокружение и снижение выносливости.

Альтернатива: выдыхайте при сокращении мышц, вдыхайте при расслаблении.

• Ошибка: игнорировать аэробные нагрузки.

Последствие: мышцы развиваются, но остаются скрыты под жиром.

Альтернатива: добавить бег, ходьбу, плавание или велотренажёр.

Сравнение: тренировка пресса и кардио

Цель Тренировка на пресс Аэробная нагрузка Развитие мышц Да Нет Сжигание жира Минимальное Высокое Влияние на осанку Укрепляет корпус Улучшает кровообращение Результат при регулярности Рельеф и сила Снижение массы тела

А что если живот не уходит?

Главный секрет рельефного пресса — дефицит калорий и баланс тренировок. Без правильного питания убрать жир невозможно, даже при активных упражнениях. Следите за рационом: уменьшите количество быстрых углеводов и увеличьте потребление белка.

Добавьте кардионагрузки — бег, плавание, быструю ходьбу или интервальные тренировки. Они ускорят обмен веществ и помогут избавиться от лишнего жира.

Плюсы и минусы тренировки на пресс

Плюсы Минусы Улучшает осанку и стабилизацию Требует регулярности Подтягивает живот Результат не мгновенный Ускоряет метаболизм Возможна нагрузка на поясницу Подходит для домашних условий Нужен контроль техники

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли накачать пресс дома без тренажёров?

Да, достаточно упражнений с собственным весом. Главное — регулярность и правильная техника.

Сколько времени займёт формирование рельефа?

При сочетании тренировок и питания — от 6 до 10 недель.

Подходит ли комплекс новичкам?

Да, но при необходимости можно сократить время выполнения до 20 секунд.

Нужно ли делать кардио в тот же день?

Можно совмещать, но лучше выполнять в разные дни для лучшего восстановления.

Что есть после тренировки?

Продукты, богатые белком — творог, яйца, курицу или рыбу.

Мифы и правда

• Миф: упражнения на пресс убирают жир на животе.

Правда: жир сжигается по всему телу, а не локально.

• Миф: нужно делать тысячу скручиваний в день.

Правда: достаточно 15-20 минут эффективных упражнений.

• Миф: рельефный пресс — признак силы.

Правда: это прежде всего показатель низкого процента жира и общей дисциплины.

3 интересных факта

Пресс состоит из четырёх основных групп мышц, и для рельефа важно тренировать все. При выполнении "велосипеда" активизируется более 70% мышц кора. Для визуального проявления кубиков процент жира у мужчин должен быть ниже 12%, у женщин — ниже 18%.

Исторический контекст

Ещё древние атлеты уделяли особое внимание укреплению корпуса — считалось, что сильный пресс защищает внутренние органы и повышает выносливость. Современные тренеры придерживаются тех же принципов: мощный и рельефный пресс — это не только эстетика, но и фундамент здорового тела.