10 движений, которые помогут сделать живот плоским и упругим
Многие мечтают о подтянутом животе и рельефных кубиках пресса, но добиться их можно только при комплексном подходе — сочетая силовые упражнения с аэробными нагрузками. Фитнес-блогер Арсений Ким рассказал, какие движения помогут превратить большой живот в рельефный пресс и ускорить процесс жиросжигания.
"Для рельефных мышц живота упражнения на корпус тоже важны. При этом для сжигания жира в животе также требуются аэробные нагрузки", — отметил Арсений Ким в беседе с Men Today.
Эффективный комплекс упражнений для пресса
Фитнес-эксперт рекомендует выполнять тренировку из десяти упражнений, направленных на проработку всех отделов брюшного пресса — прямых, поперечных и косых мышц. Такой подход делает живот плоским, а мышцы — выраженными.
1. Ножницы
Лягте на спину, руки вдоль тела. Приподнимите ноги на 15-20 см и выполняйте попеременные махи, имитируя движение ножниц. Это упражнение отлично прорабатывает нижний пресс и помогает убрать жировые отложения внизу живота.
2. Русские скручивания
Сидя на полу, немного отклоните корпус назад, поднимите ноги и начните поворачивать туловище из стороны в сторону, касаясь пола руками. Задействуются косые мышцы и стабилизаторы.
3. Касание колен
Лягте на спину, согните ноги. Поднимайте корпус и касайтесь ладонями коленей. Это классическое упражнение помогает укрепить верхнюю часть пресса.
4. Сведение рук под коленями
В положении сидя поднимите ноги и выполняйте короткие сведения — руки под колени, затем обратно. Такое движение нагружает мышцы кора и улучшает баланс.
5. Лодочка
Лягте на живот, одновременно поднимите руки и ноги, удерживайте позицию 10-15 секунд. Это упражнение укрепляет поясницу и выравнивает нагрузку на корпус.
6. Касание пяток
Лягте на спину, согните колени, слегка приподнимите плечи и касайтесь пяток попеременно правой и левой рукой. Отлично прорабатывает боковые мышцы.
7. Подъёмы прямых ног
Из положения лёжа поднимайте обе ноги вверх, не сгибая колени. Держите поясницу прижатой к полу — это важно для безопасности.
8. Касание стоп
Поднимите ноги и руки вверх, на выдохе тянитесь пальцами к ступням. Движение активирует верхний пресс и мышцы стабилизаторы.
9. Велосипед
Одно из самых популярных упражнений: лёжа на спине, поочерёдно тяните локоть к противоположному колену, имитируя езду на велосипеде. Прорабатывает весь пресс и косые мышцы.
10. Радуга
"Для выполнения нужно сесть на пол, упереться руками в пол, а ноги выпрямить. После этого следует провести ногами полукруг влево и вправо", — пояснил Арсений Ким.
Это упражнение активно нагружает нижний пресс и улучшает координацию движений.
Как составить тренировку
• Выполняйте каждый элемент по 30-40 секунд, между упражнениями — отдых 15 секунд.
• После завершения круга сделайте паузу 1 минуту и повторите 3 подхода.
• Для новичков достаточно 2 кругов.
• Завершите занятие растяжкой и дыхательными упражнениями.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: делать упражнения на пресс ежедневно.
Последствие: мышцы не успевают восстанавливаться, эффективность падает.
Альтернатива: тренировать пресс 3-4 раза в неделю, чередуя с кардио.
• Ошибка: выполнять упражнения без контроля дыхания.
Последствие: головокружение и снижение выносливости.
Альтернатива: выдыхайте при сокращении мышц, вдыхайте при расслаблении.
• Ошибка: игнорировать аэробные нагрузки.
Последствие: мышцы развиваются, но остаются скрыты под жиром.
Альтернатива: добавить бег, ходьбу, плавание или велотренажёр.
Сравнение: тренировка пресса и кардио
|Цель
|Тренировка на пресс
|Аэробная нагрузка
|Развитие мышц
|Да
|Нет
|Сжигание жира
|Минимальное
|Высокое
|Влияние на осанку
|Укрепляет корпус
|Улучшает кровообращение
|Результат при регулярности
|Рельеф и сила
|Снижение массы тела
А что если живот не уходит?
Главный секрет рельефного пресса — дефицит калорий и баланс тренировок. Без правильного питания убрать жир невозможно, даже при активных упражнениях. Следите за рационом: уменьшите количество быстрых углеводов и увеличьте потребление белка.
Добавьте кардионагрузки — бег, плавание, быструю ходьбу или интервальные тренировки. Они ускорят обмен веществ и помогут избавиться от лишнего жира.
Плюсы и минусы тренировки на пресс
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает осанку и стабилизацию
|Требует регулярности
|Подтягивает живот
|Результат не мгновенный
|Ускоряет метаболизм
|Возможна нагрузка на поясницу
|Подходит для домашних условий
|Нужен контроль техники
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли накачать пресс дома без тренажёров?
Да, достаточно упражнений с собственным весом. Главное — регулярность и правильная техника.
Сколько времени займёт формирование рельефа?
При сочетании тренировок и питания — от 6 до 10 недель.
Подходит ли комплекс новичкам?
Да, но при необходимости можно сократить время выполнения до 20 секунд.
Нужно ли делать кардио в тот же день?
Можно совмещать, но лучше выполнять в разные дни для лучшего восстановления.
Что есть после тренировки?
Продукты, богатые белком — творог, яйца, курицу или рыбу.
Мифы и правда
• Миф: упражнения на пресс убирают жир на животе.
Правда: жир сжигается по всему телу, а не локально.
• Миф: нужно делать тысячу скручиваний в день.
Правда: достаточно 15-20 минут эффективных упражнений.
• Миф: рельефный пресс — признак силы.
Правда: это прежде всего показатель низкого процента жира и общей дисциплины.
3 интересных факта
-
Пресс состоит из четырёх основных групп мышц, и для рельефа важно тренировать все.
-
При выполнении "велосипеда" активизируется более 70% мышц кора.
-
Для визуального проявления кубиков процент жира у мужчин должен быть ниже 12%, у женщин — ниже 18%.
Исторический контекст
Ещё древние атлеты уделяли особое внимание укреплению корпуса — считалось, что сильный пресс защищает внутренние органы и повышает выносливость. Современные тренеры придерживаются тех же принципов: мощный и рельефный пресс — это не только эстетика, но и фундамент здорового тела.
