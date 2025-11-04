Пресс не работает: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 занимающихся
Многие девушки, даже регулярно посещающие спортзал, сталкиваются с одной и той же проблемой — пресс не становится рельефным, а "кубики" так и не появляются. Почему это происходит и какие ошибки мешают получить заметный результат, рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью "Известиям".
"Первое, на что я рекомендую обратить внимание еще до начала интенсивных тренировок, это медицинские противопоказания. Например, есть такое заболевание, как диастаз — расхождение прямой мышцы живота", — пояснила тренер Акулина Бахтурина.
Медицинские ограничения: что нужно исключить
Перед тем как начать активно качать пресс, важно убедиться, что нет противопоказаний. Диастаз — одна из самых частых причин неудач. Это расхождение прямых мышц живота, которое нередко встречается у женщин после родов или у спортсменов, работающих с тяжёлыми весами.
"В случае такого диагноза любые стандартные упражнения, любое натуживание мышц пресса будет только увеличивать расхождение диастаза, живот будет становиться визуально больше", — подчеркнула специалист.
При диастазе нельзя выполнять классические скручивания и подъёмы ног, поскольку они создают чрезмерное давление на брюшную стенку. Вместо этого применяются специальные щадящие упражнения — дыхательные практики, втягивание живота в положении лёжа, укрепление поперечной мышцы и диафрагмы.
Ошибки в технике
Даже при хорошем здоровье многие не получают результата из-за неправильного выполнения упражнений. По словам тренера, ключевая ошибка — работа не прессом, а другими мышцами.
"Когда упражнение выполняется рывками, в работу включаются уже не столько мышцы живота, сколько мышцы спины, шеи и какие-то другие", — пояснила Бахтурина.
Это часто происходит при классических скручиваниях и подъёмах ног. Вместо того чтобы включать мышцы живота, человек напрягает шею или поясницу, создавая риск боли и травм.
Типичные ошибки при тренировке пресса:
-
рывки и излишняя скорость выполнения;
-
прогиб в пояснице при подъёмах ног;
-
неправильное дыхание (задержка воздуха вместо выдоха на усилии);
-
излишнее напряжение шеи.
Чтобы мышцы работали правильно, важно выполнять упражнения медленно, контролируя движение и дыхание.
Комплексный подход: не только тренировки
"Если мы говорим именно про снижение веса, про процесс похудения, то здесь важно не только сосредоточиться на тренировках, но и пересмотреть свои взгляды на питание и даже на образ жизни", — отметила тренер.
Даже идеальная техника не поможет, если поверх пресса сохраняется жировая прослойка. Для появления рельефа нужно уменьшить общий процент жира в организме, а это невозможно без контроля питания и активности.
Основные правила:
-
дефицит калорий — лёгкий, но стабильный (10-20 % от нормы);
-
акцент на белок — он помогает сохранить мышцы при снижении веса;
-
отказ от избыточного сахара, фастфуда и сладких напитков;
-
достаточное количество воды и сна.
Сильный пресс формируется не только на тренировке, но и на кухне.
Регулярность — залог результата
"Если заниматься от случая к случаю, то эффекта не будет. Для заметного изменения фигуры требуется не менее трёх или четырёх полноценных, часовых тренировок в неделю и ежедневная физическая активность", — подчеркнула Акулина Бахтурина.
Занятия должны быть систематическими: короткие, но регулярные тренировки эффективнее редких и изнуряющих. Кроме того, важно включать кардионагрузку - ходьбу, плавание, пробежки, подъемы по лестнице. Они ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию жира.
Советы шаг за шагом
-
Проверка здоровья. Перед началом тренировок — консультация с врачом, особенно после родов.
-
Осознанное дыхание. На усилии — выдох, при расслаблении — вдох.
-
Контроль поясницы. Прижимайте её к полу, чтобы исключить нагрузку на спину.
-
Плавные движения. Работайте медленно, концентрируясь на сокращении пресса.
-
Разнообразие упражнений. Чередуйте скручивания, планки, ножницы, упражнения на стабилизацию.
-
Комплексность. Сочетайте силовую работу, кардио и растяжку.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать диастаз. → Увеличение расхождения мышц, выпуклый живот. → Специальные упражнения и дыхательные практики.
-
Работать рывками. → Перегрузка спины и шеи. → Медленные, контролируемые движения.
-
Тренироваться без системы. → Отсутствие прогресса. → План тренировок 3-4 раза в неделю.
-
Полагаться только на упражнения. → Нет визуального эффекта. → Контроль питания и активности.
Таблица: типичные причины, почему "кубики" не появляются
|Проблема
|Причина
|Решение
|Живот не уходит
|Избыток жира
|Сбалансированное питание и кардио
|Нет рельефа
|Недостаточная мышечная нагрузка
|Добавить силовые упражнения
|Боль в спине
|Ошибки техники
|Контроль дыхания и положения корпуса
|Усталость и отсутствие мотивации
|Отсутствие режима
|Фиксированный график занятий
Мифы и правда
Миф: чем больше скручиваний, тем быстрее появятся кубики.
Правда: качество и техника важнее количества.
Миф: пресс можно накачать локально.
Правда: жир сжигается по всему телу, а не в одной зоне.
Миф: диастаз — приговор для тренировок.
Правда: можно укреплять мышцы безопасно при правильном подборе упражнений.
