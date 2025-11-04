Пресс не работает: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 занимающихся

Многие девушки, даже регулярно посещающие спортзал, сталкиваются с одной и той же проблемой — пресс не становится рельефным, а "кубики" так и не появляются. Почему это происходит и какие ошибки мешают получить заметный результат, рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью "Известиям".

"Первое, на что я рекомендую обратить внимание еще до начала интенсивных тренировок, это медицинские противопоказания. Например, есть такое заболевание, как диастаз — расхождение прямой мышцы живота", — пояснила тренер Акулина Бахтурина.

Медицинские ограничения: что нужно исключить

Перед тем как начать активно качать пресс, важно убедиться, что нет противопоказаний. Диастаз — одна из самых частых причин неудач. Это расхождение прямых мышц живота, которое нередко встречается у женщин после родов или у спортсменов, работающих с тяжёлыми весами.

"В случае такого диагноза любые стандартные упражнения, любое натуживание мышц пресса будет только увеличивать расхождение диастаза, живот будет становиться визуально больше", — подчеркнула специалист.

При диастазе нельзя выполнять классические скручивания и подъёмы ног, поскольку они создают чрезмерное давление на брюшную стенку. Вместо этого применяются специальные щадящие упражнения — дыхательные практики, втягивание живота в положении лёжа, укрепление поперечной мышцы и диафрагмы.

Ошибки в технике

Даже при хорошем здоровье многие не получают результата из-за неправильного выполнения упражнений. По словам тренера, ключевая ошибка — работа не прессом, а другими мышцами.

"Когда упражнение выполняется рывками, в работу включаются уже не столько мышцы живота, сколько мышцы спины, шеи и какие-то другие", — пояснила Бахтурина.

Это часто происходит при классических скручиваниях и подъёмах ног. Вместо того чтобы включать мышцы живота, человек напрягает шею или поясницу, создавая риск боли и травм.

Типичные ошибки при тренировке пресса:

рывки и излишняя скорость выполнения;

прогиб в пояснице при подъёмах ног;

неправильное дыхание (задержка воздуха вместо выдоха на усилии);

излишнее напряжение шеи.

Чтобы мышцы работали правильно, важно выполнять упражнения медленно, контролируя движение и дыхание.

Комплексный подход: не только тренировки

"Если мы говорим именно про снижение веса, про процесс похудения, то здесь важно не только сосредоточиться на тренировках, но и пересмотреть свои взгляды на питание и даже на образ жизни", — отметила тренер.

Даже идеальная техника не поможет, если поверх пресса сохраняется жировая прослойка. Для появления рельефа нужно уменьшить общий процент жира в организме, а это невозможно без контроля питания и активности.

Основные правила:

дефицит калорий — лёгкий, но стабильный (10-20 % от нормы);

акцент на белок — он помогает сохранить мышцы при снижении веса;

отказ от избыточного сахара, фастфуда и сладких напитков;

достаточное количество воды и сна.

Сильный пресс формируется не только на тренировке, но и на кухне.

Регулярность — залог результата

"Если заниматься от случая к случаю, то эффекта не будет. Для заметного изменения фигуры требуется не менее трёх или четырёх полноценных, часовых тренировок в неделю и ежедневная физическая активность", — подчеркнула Акулина Бахтурина.

Занятия должны быть систематическими: короткие, но регулярные тренировки эффективнее редких и изнуряющих. Кроме того, важно включать кардионагрузку - ходьбу, плавание, пробежки, подъемы по лестнице. Они ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию жира.

Советы шаг за шагом

Проверка здоровья. Перед началом тренировок — консультация с врачом, особенно после родов. Осознанное дыхание. На усилии — выдох, при расслаблении — вдох. Контроль поясницы. Прижимайте её к полу, чтобы исключить нагрузку на спину. Плавные движения. Работайте медленно, концентрируясь на сокращении пресса. Разнообразие упражнений. Чередуйте скручивания, планки, ножницы, упражнения на стабилизацию. Комплексность. Сочетайте силовую работу, кардио и растяжку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать диастаз. → Увеличение расхождения мышц, выпуклый живот. → Специальные упражнения и дыхательные практики.

Работать рывками. → Перегрузка спины и шеи. → Медленные, контролируемые движения.

Тренироваться без системы. → Отсутствие прогресса. → План тренировок 3-4 раза в неделю.

Полагаться только на упражнения. → Нет визуального эффекта. → Контроль питания и активности.

Таблица: типичные причины, почему "кубики" не появляются

Проблема Причина Решение Живот не уходит Избыток жира Сбалансированное питание и кардио Нет рельефа Недостаточная мышечная нагрузка Добавить силовые упражнения Боль в спине Ошибки техники Контроль дыхания и положения корпуса Усталость и отсутствие мотивации Отсутствие режима Фиксированный график занятий

Мифы и правда

Миф: чем больше скручиваний, тем быстрее появятся кубики.

Правда: качество и техника важнее количества.

Миф: пресс можно накачать локально.

Правда: жир сжигается по всему телу, а не в одной зоне.

Миф: диастаз — приговор для тренировок.

Правда: можно укреплять мышцы безопасно при правильном подборе упражнений.