Дровосек с гантелью — упражнение для кора
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 14:33

Без спортзала, без гантелей, без абонемента — мой пресс стал рельефным за 4 недели

Мечтаете о рельефном животе, но не хотите тратить время на походы в спортзал? Журнал Men Today назвал семь простых упражнений, которые можно выполнять дома без специального оборудования. Они прорабатывают все мышцы корпуса — прямые, поперечные и косые, помогая не только укрепить мышцы, но и улучшить осанку.

"Каждое упражнение нужно делать в три подхода по тридцать секунд", — уточняют авторы издания.

Такая программа занимает не больше 15 минут в день, но при регулярности даёт видимый результат уже через месяц.

Список упражнений для пресса

1. Подъём таза с выпрямленными ногами

Лягте на спину, руки вытяните вдоль тела, ноги прямые. Поднимайте таз вверх, напрягая мышцы живота. Это упражнение эффективно прорабатывает нижний пресс и мышцы кора.

Совет: не помогайте себе руками — поднимайтесь только за счёт силы мышц живота.

2. Подъём прямых ног

Классическое упражнение для нижней части пресса. Лягте на спину, прижмите поясницу к полу и поднимайте обе ноги вверх до прямого угла.

Ошибка: не поднимайте ноги слишком быстро — контролируйте движение, особенно на спуске.

3. Обратные скручивания

Лягте на спину, согните ноги под углом 90°. Подтяните колени к груди, одновременно приподнимая таз. Это помогает проработать мышцы нижнего пресса и укрепляет поясницу.

4. Планка с прыжками

Встаньте в упор лёжа. Из этого положения делайте небольшие прыжки ногами — вместе и врозь, не поднимая таз слишком высоко.

Это упражнение сочетает кардио и силовую нагрузку, ускоряя обмен веществ.

5. Ножницы

Лягте на спину, вытяните ноги. Поднимите их на 30-40 см и начинайте поочерёдно перекрещивать.
Движение напоминает работу ножниц — отсюда и название.

Работают мышцы нижнего и поперечного пресса, укрепляется кора и бедра.

6. Русские скручивания

Сядьте на пол, слегка отклонитесь назад, ноги приподнимите. Поворачивайте корпус вправо и влево, будто стараетесь коснуться пола с каждой стороны.

Это одно из лучших упражнений на косые мышцы живота, отвечающие за "спортивный рельеф".

7. Велосипед

Классика домашнего фитнеса. Лягте на спину, руки за голову, ноги согнуты. Имитируйте движение педалей, попеременно тянитесь локтем к противоположному колену.

"Это упражнение комплексно задействует все мышцы пресса и отлично подходит для домашних тренировок", — отмечают авторы Men Today.

Что важно помнить: питание решает всё

Даже идеальная тренировка не даст результата, если мышцы скрыты под слоем жира.

"Чтобы увидеть результат, сначала нужно избавиться от лишнего жира. Сделать это можно только с помощью правильного питания, а именно — дефицита калорий", — пояснила фитнес-эксперт Ирина Ротач.

Это значит, что расход энергии должен превышать потребление. Оптимальный дефицит — 10-20% от дневной нормы калорий.

Советы от эксперта:
• Уберите из рациона сахар и фастфуд.
• Делайте ставку на белок (курица, рыба, яйца, творог).
• Пейте не менее 1,5-2 литров воды в день.
• Добавьте умеренные кардионагрузки — ходьбу, бег или велосипед.

Сравнение: спортзал vs домашние тренировки

Параметр Спортзал Домашняя программа
Доступность Требуется абонемент Бесплатно
Эффект Зависит от оборудования Зависит от регулярности
Уровень нагрузки Средний-высокий Контролируемый
Гибкость графика По расписанию В любое время
Необходимый инвентарь Тренажёры, гантели Коврик, собственный вес

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения слишком быстро.
    Последствие: снижение эффективности, риск травмы.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, контролируя мышцы.

  • Ошибка: тренироваться без дыхания.
    Последствие: повышенное давление и усталость.
    Альтернатива: выдыхайте на усилии, вдыхайте на расслаблении.

  • Ошибка: делать упражнения на полный желудок.
    Последствие: дискомфорт, тошнота.
    Альтернатива: занимайтесь через 1,5-2 часа после еды.

Плюсы и минусы домашнего тренинга

Плюсы Минусы
Не требует оборудования Меньше мотивации без тренера
Можно заниматься в любое время Нужен самоконтроль
Комплексно прорабатывает пресс Медленный прогресс при редких тренировках

FAQ

Сколько раз в неделю делать эти упражнения?
3-5 раз, чередуя интенсивные и лёгкие дни.

Когда появится результат?
Первые визуальные изменения возможны уже через 3-4 недели регулярных занятий.

Можно ли делать комплекс каждый день?
Да, но с отдыхом хотя бы 1 день в неделю для восстановления мышц.

Интересные факты

  1. При активной работе пресса сжигается до 250 ккал за 15 минут.

  2. Мышцы кора участвуют в каждом движении тела — от ходьбы до поворота головы.

  3. Упражнение "велосипед" признано самым эффективным для пресса по версии ACE (Американского совета по фитнесу).

Исторический контекст

Домашний фитнес набрал популярность во время пандемии, когда люди искали способы тренироваться без спортзалов. Сегодня этот формат стал полноценной альтернативой — и доказал, что рельефный пресс формируется не от оборудования, а от дисциплины.

