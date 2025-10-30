Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 10:24

Кубики не появляются, хотя вы тренируетесь? Вот настоящие причины

Тренер Бахтурина: диастаз и неправильная техника мешают формированию пресса

Многие девушки жалуются, что несмотря на регулярные тренировки и усилия, заветные "кубики" на животе так и не появляются. Почему так происходит и какие ошибки мешают добиться результата, рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Медицинские ограничения: диастаз и не только

Прежде чем переходить к активным тренировкам, важно убедиться, что нет противопоказаний. Некоторые состояния могут не только мешать, но и усугубляться при выполнении упражнений на пресс.

"Первое, на что я рекомендую обратить внимание еще до начала интенсивных тренировок, это медицинские противопоказания. Например, есть такое заболевание, как диастаз — расхождение прямой мышцы живота", — пояснила старший тренер Акулина Бахтурина.

Диастаз нередко возникает у женщин после родов или у спортсменов, работающих с тяжёлыми весами. В этом случае любые классические упражнения на пресс — скручивания, подъёмы ног, планки с напряжением — могут усилить расхождение мышц и визуально сделать живот больше.

Если диагноз подтверждён, тренировки нужно выстраивать иначе: исключить прямые нагрузки и сосредоточиться на укреплении поперечных и косых мышц живота, которые создают внутренний каркас и поддерживают осанку.

Ошибки в технике: когда работает не пресс

Даже при регулярных тренировках результат может отсутствовать из-за неверной техники выполнения упражнений.

"Это может быть как неверное дыхание, так и неверная техника работы. Например, когда упражнение выполняется рывками, в работу включаются уже не столько мышцы живота, сколько мышцы спины, шеи и какие-то другие", — отметила Бахтурина.

Неправильное дыхание (задержка воздуха или дыхание грудью) мешает мышцам получать достаточно кислорода, а рывки вместо плавных движений создают нагрузку на позвоночник. Часто при скручиваниях девушки напрягают шею вместо пресса — это не только снижает эффективность, но и вызывает болевые ощущения.

Совет: выполняйте движения медленно, концентрируясь на ощущении напряжения именно в области живота. Поясница должна оставаться плотно прижатой к полу.

Отсутствие системного подхода

Третий распространённый фактор — упор только на упражнения при игнорировании других аспектов.

"Если мы говорим именно про снижение веса, про процесс похудения, то здесь важно не только сосредоточиться на тренировках, но и пересмотреть свои взгляды на питание и даже на образ жизни", — подчеркнула тренер.

Мышцы пресса могут быть развиты, но из-за слоя подкожного жира их просто не видно. Поэтому важна связка из трёх компонентов:

  • сбалансированное питание с дефицитом калорий,

  • кардионагрузки (ходьба, бег, велосипед),

  • силовые тренировки с акцентом на корпус.

Без комплексного подхода пресс будет оставаться "под слоем" даже при идеальной технике.

График тренировок: регулярность решает всё

"Если заниматься от случая к случаю, то эффекта не будет. Для заметного изменения фигуры требуется не менее трех или четырех полноценных, часовых тренировок в неделю и ежедневная физическая активность — прогулки, пробежки и подъемы по лестнице", — добавила Бахтурина.

Нерегулярные занятия не дают организму адаптироваться и развиваться. Лучше заниматься меньше, но системно, чем интенсивно, но редко. Кроме того, мышцы живота восстанавливаются быстрее других — лёгкие ежедневные упражнения можно выполнять даже дома.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения при диастазе.
    Последствие: усиление расхождения мышц и выпуклый живот.
    Альтернатива: дыхательные и статические упражнения на поперечный пресс.

  • Ошибка: делать скручивания с рывками.
    Последствие: перенапряжение шеи и поясницы.
    Альтернатива: медленные контролируемые движения с правильным дыханием.

  • Ошибка: тренироваться без учёта питания.
    Последствие: мышцы не проявляются под слоем жира.
    Альтернатива: сочетание тренировок с дефицитом калорий и балансом БЖУ.

  • Ошибка: заниматься нерегулярно.
    Последствие: отсутствие динамики и замедление метаболизма.
    Альтернатива: 3-4 тренировки в неделю + активность в быту.

Советы шаг за шагом

  1. Пройдите обследование перед началом активных занятий, чтобы исключить диастаз и другие проблемы.

  2. Освойте правильную технику дыхания: вдох — через нос, выдох — при напряжении пресса.

  3. Делайте разминку и растяжку перед и после тренировки.

  4. Добавляйте кардио-нагрузку — она ускоряет жиросжигание.

  5. Следите за рационом: включайте белок, клетчатку и ограничивайте сахар.

  6. Не гонитесь за быстрым результатом — пресс формируется постепенно.

Таблица: распространённые ошибки при качании пресса

Ошибка Что происходит Как исправить
Неправильная техника Работают шея и спина Контролировать дыхание и движение
Пропуск разминки Риск травмы 5-7 минут лёгкой активности перед тренировкой
Нерегулярные занятия Нет прогресса Составить расписание
Отсутствие кардио Жир не уходит Добавить бег, ходьбу, плавание
Игнорирование питания Пресс скрыт под жиром Сбалансировать рацион

Три интересных факта

  1. Прямая мышца живота состоит из двух длинных лент, соединённых сухожильными перемычками — именно они создают эффект "кубиков".

  2. Даже при сильных мышцах пресс может быть незаметен — всё зависит от процента жира (у женщин оптимум для видимого рельефа — 18-22%).

  3. На работу мышц пресса влияет состояние осанки: сутулость делает живот визуально больше.

Исторический контекст

  1. Первые упражнения на пресс появились ещё в античной гимнастике, но тогда их выполняли в статике.

  2. В XX веке, с развитием фитнеса, появились изолированные упражнения — скручивания и подъёмы ног.

  3. Сегодня тренеры рекомендуют функциональные тренировки, которые задействуют пресс в движении всего тела.

FAQ

Можно ли накачать пресс только упражнениями без диеты?
Нет, если не снизить процент жира, даже сильный пресс останется под слоем ткани.

Сколько раз в неделю нужно тренировать пресс?
3-4 раза достаточно, но при этом мышцы корпуса участвуют во многих других упражнениях — приседаниях, планках, выпадах.

Как понять, что упражнения выполняются правильно?
Во время работы должен ощущаться жар и лёгкое жжение в животе, но не боль в спине или шее.

Мифы и правда

  • Миф: ежедневные скручивания делают талию тоньше.
    Правда: чрезмерные нагрузки могут даже утолщить мышцы живота.

  • Миф: можно убрать жир с живота только прессом.
    Правда: локальное жиросжигание невозможно — нужно уменьшать общий процент жира.

  • Миф: пресс — чисто эстетическая мышца.
    Правда: он поддерживает позвоночник и влияет на осанку и дыхание.

Вывод

Чтобы пресс стал заметным, нужно работать не только над упражнениями, но и над телом в целом. Правильная техника, системность, питание и учёт индивидуальных особенностей организма — вот основа успешных тренировок.

