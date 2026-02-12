Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина с накаченным прессом
Мужчина с накаченным прессом
© Designed by Freepik by fxquadro is licensed under public domain
Илья Мельников Опубликована сегодня в 19:47

Лето ещё далеко, а живот уже в зоне риска: упражнения на пресс, которые спасают форму заранее

Пляжный сезон подкрадывается незаметно, а вместе с ним — желание чувствовать уверенность в собственном теле. Акцент на пресс остаётся классикой подготовки к лету, ведь именно эта зона чаще всего становится целью тренировок. Грамотно выстроенные упражнения помогают не только улучшить внешний вид, но и укрепить корпус в целом. Об этом сообщает издание Shape.

Почему важно тренировать весь пресс целиком

Брюшной пресс — это не одна мышца, а целый комплекс, включающий верхний и нижний отделы, косые мышцы и прямую мышцу живота. Если нагружать только одну зону, добиться гармоничного рельефа не получится. Именно поэтому тренировки должны быть разнообразными и задействовать пресс под разными углами, учитывая работу так называемой системы мышц кора. Такой подход улучшает мышечный тонус, поддерживает осанку и делает живот визуально более подтянутым.

Для выполнения программы понадобятся базовые тренажёры, которые есть в большинстве фитнес-клубов: кабельный блок, ролик для пресса и турник. Все упражнения рассчитаны на средний уровень подготовки и подходят тем, кто тренируется регулярно и хочет усилить нагрузку без резкого увеличения объёма.

Кранчи и скручивания на блоке

Одним из самых эффективных упражнений для верхней части пресса считаются кранчи в кабельном тренажёре. Работа с умеренным весом позволяет сконцентрироваться на технике и прочувствовать сокращение мышц. Во время движения важно сохранять стабильное положение бёдер и выполнять сгибание корпуса за счёт пресса, а не спины, чтобы избежать лишней нагрузки на поясницу.

Дополнительное включение скручиваний в стороны помогает активнее задействовать косые мышцы живота. Изменение хвата и амплитуды движения делает упражнение более функциональным и приближённым к реальным движениям корпуса, которые мы используем в повседневной жизни и спорте.

Дровосек и работа с роликом

Упражнение "дровосек" на блоке направлено прежде всего на косые мышцы живота. Оно имитирует вращательное движение корпуса и требует постоянного контроля мышц-стабилизаторов. Выполняя тягу по диагонали, важно удерживать корпус в напряжении на протяжении всего подхода, не помогая себе инерцией.

Ролик для пресса считается одним из самых сложных, но результативных инструментов для тренировки живота. Перекаты вперёд из положения на коленях нагружают прямую мышцу живота и глубокие мышцы корпуса, требуя хорошей координации и силы. Подробно о технике и типичных ошибках при работе с этим снарядом рассказывается в материале про раскатку с роликом, где отдельно подчёркивается важность контроля движения.

Упражнения в висе и рекомендации

Работа на турнике помогает проработать нижнюю часть пресса, которая считается самой сложной для формирования рельефа. Сгибания ног в коленях с дополнительным весом и скручивания в стороны увеличивают интенсивность тренировки и требуют исключения раскачивания корпуса. Контроль движения здесь важнее количества повторов.

Отдельное внимание стоит уделять осанке и образу жизни. Длительная сидячая работа ослабляет мышцы корпуса, поэтому привычка держать спину ровно становится частью тренировки вне зала. Кроме того, даже самые интенсивные упражнения не дадут выраженного результата без сбалансированного питания и постепенного снижения процента жировой массы.

Регулярные тренировки, разумное распределение нагрузки и внимание к технике позволяют подойти к лету в хорошей форме без спешки и перегрузок.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.

