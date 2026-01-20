Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 10:57

Жесткий гололед и включенная ABS — плохие соседи: настоящий тормозной путь может стать длиннее

ABS увеличивает тормозной путь на чистом льду — сотрудник ГАИ

Зимняя дорога нередко преподносит сюрпризы даже тем, кто давно за рулем. Современные электронные помощники призваны повышать безопасность, но в ряде ситуаций они могут сыграть против водителя. Сотрудник ГАИ объяснил, почему некоторые автомобилисты с большим стажем зимой сознательно отключают ABS и другие системы стабилизации. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Когда ABS перестает быть помощником

Антиблокировочная система тормозов давно стала стандартом для большинства автомобилей. Ее задача — не допустить полной блокировки колес при резком торможении, сохранив управляемость. Водитель в такие моменты ощущает вибрацию педали и слышит характерный треск — это признак активной работы ABS.

На скользком покрытии система действительно помогает сократить тормозной путь в большинстве типовых ситуаций. Однако на чистом льду или укатанном снегу эффект может быть обратным. Из-за особенностей алгоритма ABS иногда срабатывает с задержкой, а колеса все же кратковременно блокируются. В результате машина продолжает скользить, не замедляясь так быстро, как ожидает водитель, что уже становилось причиной зимних ДТП на гололеде.

Навыки старой школы против электроники

Опытные автомобилисты, которые учились ездить еще на машинах без электронных помощников, хорошо знакомы с техникой прерывистого торможения. Суть метода — частыми, дозированными нажатиями на педаль не допускать блокировки колес и сохранять сцепление с дорогой. По сути, именно этот принцип и лежит в основе работы ABS.

"На сильном гололеде водитель с хорошей техникой торможения может остановиться быстрее, чем автомобиль с включенной ABS", — отметил сотрудник ГАИ в интервью порталу naavtotrasse. ru.

На дорогах, которые еще не обработаны реагентами, такой навык иногда оказывается эффективнее автоматики. Именно поэтому некоторые водители предпочитают временно отключать ABS, чтобы полностью контролировать процесс замедления, как это делают при экстремальной зимней езде.

ESP и заносы: когда система мешает

Похожая ситуация складывается и с системой курсовой устойчивости ESP, или ESC в более новых моделях. Она предназначена для борьбы с заносами, автоматически подтормаживая отдельные колеса и ограничивая подачу топлива. В обычных условиях это повышает безопасность, особенно для неподготовленных водителей.

Однако в экстремальных ситуациях — например, при наезде на снежный вал или резком изменении сцепления на трассе — вмешательство системы может быть запоздалым или некорректным. На высокой скорости это особенно опасно, так как автомобиль может повести себя непредсказуемо. В таких случаях опытному водителю проще стабилизировать машину рулем и газом без участия электроники.

Почему это подходит не всем

Важно понимать, что отключение ABS и ESP — не универсальный совет. Ранее в автошколах действительно подробно учили выходу из заноса в зависимости от типа привода. На переднеприводных автомобилях рекомендовалось аккуратно добавлять газ, удерживая руль прямо. На заднеприводных — поворачивать руль в сторону, противоположную заносу, и работать педалью газа без торможения.

Такие приемы требуют практики и уверенности. Именно поэтому отключать электронные системы зимой стоит только тем, кто хорошо знает поведение своего автомобиля и имеет реальный опыт езды без подобных помощников. Для большинства водителей современные системы по-прежнему остаются важным элементом безопасности.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

