Абрау-Дюрсо
Абрау-Дюрсо
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:28

Больше чем просто виноградники: на Кубани создают эталонный кластер международного уровня

В Краснодарском крае официально анонсировано создание туристско-рекреационного кластера международного уровня на базе Абрау-Дюрсо. Соответствующее соглашение о долгосрочном партнёрстве подписали краевое министерство экономики и руководство компании ПАО "Абрау-Дюрсо" 24 марта 2026 года. Стратегическая цель проекта заключается в оптимизации внутренних бизнес-процессов и росте экономической эффективности курортной зоны. Инициатива призвана задать новые стандарты для отрасли, став первым подобным объединением в масштабах всей страны. Особый акцент делается на развитии винного туризма как самостоятельного и прибыльного сектора экономики.

Стратегические цели и бережливые технологии

Реализация проекта опирается на внедрение современных управленческих решений, которые традиционно называют бережливыми технологиями. Власти региона рассчитывают, что системный подход к организации процессов позволит Абрау-Дюрсо стать эталонной площадкой для других туристических зон России. Работа будет строиться через серию регулярных консультаций и совместных встреч между экспертами министерства и представителями бизнеса.

"Создание кластера такого уровня требует глубокой интеграции управленческих компетенций и понимания специфики территории. Бережливое производство в туриндустрии позволяет исключить лишние затраты ресурсов при сохранении высокого уровня сервиса. Это не просто административная работа, а формирование новой среды, где каждый гость получает качественный продукт. Опыт, который нарабатывается в Абрау-Дюрсо, в будущем станет фундаментом для масштабирования подобных практик на весь регион".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Генеральный директор ПАО "Абрау-Дюрсо" Елена Зарицкая подчеркнула, что компания обладает необходимым базисом для качественной трансформации. Совместные усилия должны превратить курорт в "территорию повышенной эффективности", сохранив при этом эстетическую привлекательность места. Взаимодействие бизнеса и государства здесь направлено именно на долгосрочное планирование, а не на сиюминутные показатели.

Экономический эффект и масштаб региона

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев обозначил амбициозные задачи, стоящие перед проектом в ближайший год. Развитие так называемой экономики впечатлений должно способствовать росту добавленной стоимости в структуре внутреннего валового продукта региона до 220 млрд рублей уже по итогам 2026 года. Винный туризм в этом расчете занимает центральное место, выступая драйвером интереса аудитории.

Подобные финансовые показатели возможны при условии полной загрузки объектов и оптимизации логистических цепочек внутри кластера. Власти делают ставку на комплексный подход, где каждый элемент — от отелей до мастер-классов — работает на общую экономическую эффективность. Такой масштаб планирования позволяет рассчитывать на привлечение дополнительных инвестиций внутри курортной экосистемы.

Развитие винного туризма рассматривается не просто как дополнительная услуга, а как самостоятельная часть индустрии. Это требует иных подходов к продвижению и обучению персонала. Проектируемый кластер должен стать центром притяжения для туристов со всей страны, что укрепит статус Кубани как лидера в сфере эногастрономического отдыха.

Инфраструктура и перспективы курорта

На текущий момент Абрау-Дюрсо представляет собой многопрофильный комплекс с собственной развитой инфраструктурой. Гости могут воспользоваться услугами отелей, ресторанов, посетить музеи или прогуляться на парусных судах. Наличие конных клубов и мультимедийных пространств подтверждает статус объекта как места круглогодичного отдыха.

Ежегодный календарь событий курорта заполнен масштабными музыкальными фестивалями и кулинарными мероприятиями. Пешеходные маршруты и водные прогулки дополнительно расширяют вариативность досуга для посетителей любого возраста. Интеграция всех этих объектов в единый кластер призвана сгладить пиковые нагрузки и повысить комфорт для конечного потребителя.

Дальнейшее развитие площадки будет опираться на сохранение исторического наследия и внедрение цифровых сервисов для управления потоками отдыхающих. Каждая встреча в рамках партнерства нацелена на корректировку бизнес-стратегии с учетом новых реалий рынка. Это обеспечит курорту устойчивость и предсказуемость развития на долгие годы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

