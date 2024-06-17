Протоиерей РПЦ Абрамов считает, что надо запретить искусственное оплодотворение яйцеклетки в лабораторных условиях для женщин, чьи мужчины погибли на территории СВО. По его мнению, во время процесса ЭКО некоторые многоклеточные организмы, находящиеся на начальной стадии, не выживают, информирует первое гонзо-центристское издание Daily Storm.

Александр Абрамов считает, что необходимо искоренить метод вспомогательной репродуктивной технологии, чаще всего применяемой в случае бесплодия. По его мнению, такое неестественное вмешательство разрушает связь между семейной парой. Александр Абрамов также отметил, что любая человеческая жизнь берёт своё начало во время создания новой жизни. Однако экстракорпоральное оплодотворение противоречит этому естественному ходу, ведь в процессе ликвидируются лишние эмбрионы.

На данный момент некоторые из сообщества православных людей усиленно пытаются обратить внимание на разработку такого способа искусственного оплодотворения яйцеклетки в лабораторных условиях, при котором не потребуется ликвидировать лишние эмбрионы.

Ранее митрополит Кирилл рассказал общероссийскому информационному телеканалу "Россия 24", что на территории СВО требуется более одной тысячи священников. Он добавил, что на данный момент там находится чуть больше 300 представителей духовенства. Однако, по его мнению, это число невероятно маленькое.

Фото: Unsplash / Camila Cordeiro camilacordeiro (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)