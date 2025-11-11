Регион против прерываний: в Смоленской области готовят меры по ограничению абортов
В Смоленской области рассматривают инициативу, которая может существенно изменить порядок проведения абортов. Региональные власти намерены перевести все операции по прерыванию беременности по медицинским показаниям из частных клиник в государственные медицинские учреждения.
Инициатива властей
О планах сообщил губернатор Василий Анохин на пресс-конференции, отметив, что власти нашли "полное понимание с бизнесом". По его словам, ситуация с числом абортов в регионе вызывает тревогу, хотя конкретных статистических данных глава области не привёл.
Параллельно начнётся активная работа надзорных ведомств.
"В аптеках без предписаний продаются прерывающие беременность препараты", — подчеркнул Анохин, добавив, что контроль за их реализацией будет усилен.
Мера направлена на сокращение числа абортов и повышение уровня поддержки беременных женщин, в том числе через государственную систему здравоохранения, где пациенткам смогут оказать комплексную медицинскую, психологическую и юридическую помощь.
Комплекс мер поддержки семей
В Смоленской области уже действует пакет мер по защите материнства и детства, который губернатор назвал беспрецедентным. В него входят:
- оплата по ОМС всех анализов до и после родов;
- выплаты и помощь с обучением беременным студенткам;
- предоставление 1 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей;
- региональный материнский капитал за каждого новорождённого;
- бесплатный прокат вещей для детей до полутора лет.
Эти меры, по мнению властей, должны стать альтернативой решению о прерывании беременности и создать для женщин стимулы к сохранению семьи и рождению детей.
Общероссийская тенденция
Смоленская область не первая, кто предпринимает шаги по ограничению проведения абортов в частных клиниках. Аналогичные меры ранее ввели Липецкая и Курская области. В Липецке, как сообщала вице-губернатор Ольга Белоглазова, женщин, обращающихся в государственные больницы, сопровождают специалисты, оказывающие психологическую и гуманитарную помощь.
Кроме того, в ряде регионов уже действуют областные законы о запрете склонения к аборту. В Курской области закон принят в 2023 году, в Орловской — в 2024-м, в Воронежской он вступит в силу в 2025 году. За нарушение предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя.
Новый вектор демографической политики
Решение о переводе абортов в государственные клиники Смоленские власти рассматривают как часть широкой демографической и социальной стратегии, ориентированной на поддержку материнства. При этом в регионе подчёркивают, что важным направлением остаётся развитие программ по профилактике нежелательной беременности и улучшению информирования женщин о возможностях получения помощи в период ожидания ребёнка.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru