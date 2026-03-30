В Вологодской области зафиксировано снижение количества абортов на 81,6% по итогам прошлого года. Согласно официальным данным, число операций сократилось до 309 случаев против 1679 процедур годом ранее. С начала 2026 года в регионе проведено лишь девять таких вмешательств. Губернатор Георгий Филимонов уточнил, что все частные клиники области прекратили предоставлять соответствующие услуги, а операции выполняются только при наличии медицинских показаний.

Статистика и динамика изменений

Цифры по региону демонстрируют резкий переход к новой демографической реальности. Если в предыдущие периоды количество прерываний беременности исчислялось тысячами, то текущая отчетность показывает минимальные значения за последние годы.

Рекордное падение показателей стало заметным вектором в региональной статистике. Снижение более чем на 80% за один год перекраивает отчетность местных медучреждений, оставляя в практике лишь те редкие случаи, когда существуют критические медицинские угрозы для здоровья матери.

С начала 2026 года динамика сохраняется: зафиксировано всего девять процедур. Это подтверждает, что административные изменения в системе здравоохранения начали давать значимый эффект в краткосрочной перспективе.

Организационные меры в регионе

Основным инструментом для достижения таких показателей стал полный отказ частных медицинских организаций от проведения абортов. Инициатива была реализована повсеместно на территории области, что вывело процедуру из коммерческого сектора в строго регулируемое поле государственной медицины.

"Реализация стратегии по сокращению абортов требует комплексного подхода, где административные ограничения сочетаются с развитием инфраструктуры поддержки. Когда частный сектор добровольно отказывается от таких услуг, нагрузка и ответственность полностью переходят к государственным учреждениям. Это позволяет более эффективно мониторить состояние здоровья женщин и предлагать альтернативные решения. Важно сохранять фокус на доступности качественной медицинской помощи для будущих матерей на всех этапах беременности". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Данная мера позволила централизовать контроль над процессом. Теперь любое прерывание беременности проходит через систему оценки медицинских показаний, что исключает широкую доступность процедуры вне клинической необходимости.

Поддержка семей и показатели рождаемости

Параллельно с ограничениями в регионе действуют программы "Семья — оплот Русского Севера" и национальный проект "Семья".

Экономическая и социальная поддержка призвана стать основным драйвером роста демографических показателей. По итогам 2025 года область достигла максимального прироста суммарного коэффициента рождаемости, чего не наблюдалось в регионе на протяжении последних 13 лет.

Эти данные указывают на прямую зависимость между расширением объемов адресной помощи и изменением репродуктивного поведения населения. Власти региона планируют продолжать работу в данном направлении, фокусируясь на сохранении текущих темпов социального сопровождения семей.