Гагра, Пицунда, Рица: удивительные уголки Абхазии, которые стоит увидеть

Абхазия в 2025 году продолжает привлекать российских туристов благодаря своей доступности и уникальной атмосфере. Для того чтобы посетить страну, достаточно иметь внутренний паспорт, и, несмотря на то что с января 2026 года правила изменятся, Абхазия остается популярным направлением для краткосрочных поездок. В стране можно удобно пересечь границу, воспользовавшись электричкой, поездами или даже пешеходным переходом. Однако отдых здесь не всегда однозначно положительный: каждый путешественник находит как положительные, так и спорные моменты. Читательница 26. RU, Евгения, поделилась своими впечатлениями от первой поездки в Абхазию, описав как современные туристические достопримечательности, так и заброшенные советские памятники.

Начало путешествия: Абхазия как "замороженное время"

Евгения и ее спутник выехали из Невинномысска в три ночи и уже к полудню оказались на границе. Процесс пересечения оказался быстрым и спокойным — проверили только паспорта. Евгения признается, что для нее это была первая поездка за границу, и первое впечатление от Абхазии оказалось весьма необычным. Она сравнила страну с замороженным временем, где все напоминает о 50-60-х годах: старые автобусы, заправки и даже остановки, выполненные в виде ракушек и рыбок.

Первая остановка — Гагра: Зимний театр и старинные здания

Первым пунктом их путешествия стала Гагра. Они заехали в Зимний театр, который когда-то использовался для показов кинофильмов. Сегодня на стенах можно увидеть граффити, а внутри сохранились старые кресла и экран, создавая атмосферу ушедшей эпохи. Евгения заметила, что место напоминает советские времена и помогает путешественникам погрузиться в атмосферу прошлых лет.

Пицунда: ночевка без планов

Следующей остановкой стала Пицунда, где Евгения и ее спутник решили остаться на ночь. Как признается сама путешественница, отпуск был совершенно спонтанным: они изначально планировали поехать в Краснодар, но оказались в Абхазии без купальников и тапочек. Существующие отели предложили варианты с номерами около 5000 рублей за ночь. Хотя номер имел прекрасный вид на море, в нем не было микроволновки, а душ протекал. Зато пляж был всего в нескольких минутах ходьбы.

Цены в кафе были довольно высокими, даже несмотря на окончание сезона. Например, порция салата "Цезарь" стоила 570 рублей.

Природа Абхазии: реликтовые сосны и антибактериальные вещества

Один из самых ярких моментов путешествия — это прогулка к фонтану "Ныряльщики за жемчугом". Вход в это место стоил 80 рублей, и по пути туристов сопровождала реликтовая сосновая роща. Сосны в этом районе занесены в Красную книгу и выделяют антибактериальные вещества, что делает воздух невероятно чистым и полезным. Евгения отметила, что атмосфера здесь была по-настоящему уникальной. Тем не менее, на сувенирном базаре пара оставила гораздо больше — 3080 рублей. Продавцы здесь оказались настоящими мастерами убеждения.

Монастырь "Великий Питиунт" и ядовитое дерево

Следующим местом в маршруте стал монастырь "Великий Питиунт", где сохранился немецкий орган 1970-х годов. Кроме того, на территории монастыря можно увидеть музей и заброшенную колокольню. Внимание туристов привлекло также ядовитое дерево, плоды которого на вкус сладкие, но косточки опасны. Путешественники не устояли и попробовали плоды, выбросив опасные косточки.

Озеро Рица и дача Сталина: история и красота

Одной из самых ожидаемых остановок для Евгении стало озеро Рица. Вход на территорию озера стоил 700 рублей с человека. Евгения признается, что это место было её мечтой: чистая вода, горы, водопады — все было как на открытке. Одним из интересных объектов на берегу является дача Сталина. Экскурсии по даче проводятся за 300 рублей, и это действительно историческое место: Сталин часто бывал здесь, а Хрущев велел достроить вторую половину дачи и прилетал сюда на вертолете. Здесь сохранились баня, сауна и старая гидроэлектростанция.

Новый Афон: пещера и монастырь

На следующий день путешественники направились в Новый Афон. Они посетили Новоафонскую пещеру, за вход в которую пришлось заплатить 600 рублей. Для того чтобы попасть в пещеру, туристов везли на маленьком поезде, а затем они продолжили путь пешком по залам, восхищаясь тысячелетними сталактитами. Несмотря на красивые виды и уникальные природные объекты, экскурсовод была раздражена частыми вопросами и даже высказала недовольство, когда туристы переспрашивали.

Практические советы для путешественников

Советы по организации поездки в Абхазию

Обязательно возьмите наличные деньги. Почти нигде не принимают карты, а с интернетом могут быть проблемы. Для посещения монастырей и некоторых исторических объектов необходимо соблюдать дресс-код. Например, мужчинам в шортах выдают платки для прикрытия ног. Обязательно оформите местную страховку (1500 рублей). Без нее могут оштрафовать на 10 000 рублей.

Ошибки и альтернативы

Ошибка: Отказаться от местной страховки.

Последствия: штраф 10 000 рублей.

Альтернатива: Оформить страховку, стоимость которой составляет 1500 рублей. Ошибка: Не брать наличные деньги.

Последствия: Не сможешь оплатить услуги, так как карты не принимаются в большинстве мест.

Альтернатива: Возьмите наличные с собой заранее.

Сравнение стоимости услуг

Услуга Абхазия Краснодар Номер у моря (ночь) 5000 руб. 6000 руб. Порция "Цезаря" 570 руб. 800 руб. Вход на территорию озера Рица 700 руб. 1000 руб. Экскурсия по даче Сталина 300 руб. 500 руб.

Плюсы и минусы отдыха в Абхазии

Плюсы:

Абхазия — это место с уникальной атмосферой советского прошлого. Прекрасные природные виды: озера, горы, водопады. Уникальная флора, включая реликтовые сосны. Доступность для путешественников (виза не нужна).

Минусы:

Высокие цены в кафе и отелях. Проблемы с интернетом и оплатой картами. Недостаток современного сервиса. Некоторые исторические объекты могут требовать дополнительных затрат (например, платные экскурсии).

FAQ

Как выбрать отель в Абхазии?

Лучше всего ориентироваться на расположение: если вы хотите быть рядом с морем, выбирайте отели в Пицунде или Гагре. Убедитесь, что отель предлагает удобства, такие как кондиционер и бесплатный Wi-Fi.

Сколько стоит отдых в Абхазии?

Отдых в Абхазии может обойтись от 5000 рублей за ночь в недорогом отеле. Цены в кафе зависят от сезона и расположения, но обычно не ниже 500 рублей за блюдо.

Что лучше: отдых в Абхазии или в Краснодаре?

Абхазия предлагает уникальную атмосферу и природные красоты, однако сервис в некоторых местах может оставлять желать лучшего. Краснодар же более развит в плане инфраструктуры, но может быть дороже.

Мифы и правда об Абхазии

Миф: Абхазия — это место только для бюджетных путешественников.

Правда: Хотя в Абхазии можно найти недорогие варианты проживания, цены на услуги в некоторых туристических зонах могут быть высокими, особенно в сезон.

Миф: В Абхазии нет современного сервиса.

Правда: Хотя инфраструктура в Абхазии ограничена, многие места предлагают туристам достойный уровень сервиса, особенно в крупных городах и популярных курортах.

Исторический контекст