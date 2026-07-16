Абхазия теряет российских туристов из-за низкого качества сервиса и грубости чиновников

Абхазия долго продавала себя как отдых без лишней суеты: море рядом, граница под боком, деньги считать не так больно, как на дальних направлениях. Но в какой-то момент привычная схема начала трещать. Туристы стали чаще смотреть в сторону других летних направлений, а не на старую знакомую "страну души". На фоне жалоб на сервис, цены и отношение к гостям особенно громко прозвучала история с "Дошираком" — и она добила и без того нервную картину. Люди такие вещи запоминают надолго, особенно когда едут не за пафосом, а за обычным спокойным отдыхом.

"Когда туристы уезжают с обидой, это почти всегда бьет по загрузке отелей быстрее любых ценовых войн. Люди выбирают не только море и солнце, но и то, как с ними разговаривают на месте. Если в начале сезона звучат такие заявления, последствия тянутся весь год. Репутация в туризме ломается быстро, а чинится очень медленно". эксперт по туризму Андрей Волков

Скандал с "Дошираком"

В 2025 году в Абхазии разгорелся скандал, после которого тема отдыха там ушла далеко за рамки обычных туристических обсуждений. Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что туристы с маленьким бюджетом приезжают почти только ради дешёвой лапши быстрого приготовления, а не ради ресторанов и сувениров. Формулировка вышла грубой и, мягко говоря, неудачной. Российские отдыхающие восприняли это как прямое неуважение.

Реакция оказалась жёсткой. Уже в первую неделю июля бронирования упали на 40% по сравнению с прошлым годом, а часть людей начала сдавать путёвки. Кто-то выбрал Крым, кто-то Сочи, кто-то Турцию. Саму чиновницу уволили, но история успела разойтись широко и надолго.

На этом фоне особенно заметной стала тема подготовки к поездке: туристы всё чаще смотрят не только на цену тура, но и на то, как место встречает гостей. Если человеку с порога дают понять, что он лишний, он просто не вернётся. Для курорта это удар не один день и не один сезон.

Демпинг и дешёвые туры

Параллельно с громкими высказываниями в Абхазии началась и другая история — ценовая. Российский туроператор "Библио-Глобус" запустил сильный демпинг, и в апреле 2025 года номера в отеле "Страна души" отдавали по 2-3 доллара. Для местных отельеров это выглядело почти как насмешка. В районе Маяк в Сухуме владельцы мини-гостиниц говорили, что их цены просели с 2500–5000 рублей за сутки до 1500-3000 рублей.

Дешёвый номер сам по себе не проблема. Проблема начинается тогда, когда такой ценник режет доход до минимума, а вместе с ним уходит возможность держать нормальный штат и делать ремонт. Турист вроде бы приезжает, но денег он оставляет мало, а местный бизнес не получает того объёма, на который рассчитывал. В итоге довольных почти нет.

Предприниматели при этом опасаются, что крупный российский бизнес просто выдавит местных игроков с рынка. В их логике через несколько лет всё побережье может оказаться у нескольких крупных владельцев. Сценарий звучит жёстко, но именно его они видят, когда дешёвые предложения начинают давить на весь рынок сразу.

"Для туррынка опасны не сами низкие цены, а ситуация, когда цена отрывается от качества и убивает местную инфраструктуру. В такой схеме выигрывает только тот, кто может быстро нарастить объём продаж, а проигрывают малые гостиницы и сервис. Турист потом тоже платит — уже нервами, временем и испорченным отдыхом. Поэтому демпинг без контроля почти всегда выходит боком". эксперт по туризму Елена Кузнецова

Что туристы видят на месте

На фотографиях Абхазия по-прежнему выглядит почти открыткой: море, горы, пляжи, зелень. Но на месте у многих картинка быстро расходится с ожиданиями. Туристы жалуются на мутную воду, переполненные пляжи и старые гостиницы. Отдельно достаётся персоналу: люди пишут о грубости, а ещё - о слабом качестве продуктов и алкоголя.

Не лучше выглядит и транспортная часть поездки. Горные серпантины легко превращаются в пробки, а добираться до курортов становится тяжело и долго. На фоне проблем с логистикой и аэропортом Сочи доступность направления тоже проседает. Для многих это уже не отдых с дороги, а отдельное испытание.

Есть и совсем неприятные детали. В густой траве туристы встречают змей, что особенно пугает семьи с детьми. Доходило и до жалоб на кишечные инфекции в Гагре, а один из отдыхающих рассказал, что за 210 тысяч рублей получил сломанную раскладушку и холодный бассейн. Такие вещи не забываются, даже если море было тёплым.

Что будет дальше

По данным АТОР, в 2026 году продажи туров в Абхазию просели ещё на 5-7%. Эксперты говорят, что регион просто устал от однообразного продукта. Туристам уже мало одного моря и дешёвой еды. Они ждут чистоты, понятных правил и нормального отношения.

Министр туризма Астамур Логуа говорит о необходимости классификации отелей и повышения качества сервиса. Но пока это остаётся на уровне разговоров, а отельеры продолжают считать убытки. Российские туристы в это время голосуют рублём и уходят туда, где меньше нервов и больше предсказуемости.

История с "Дошираком" тут лишь самый громкий эпизод. За ней стоят усталый сервис, слабая инфраструктура и отсутствие уважения к гостю. Именно из-за этого Абхазия теряет не только деньги, но и репутацию, которую потом возвращать намного тяжелее.

FAQ

Почему история с "Дошираком" так сильно задела туристов?

Потому что речь пошла не о ценах, а об отношении. Люди услышали в этих словах прямое унижение и отреагировали отказом от бронирований.

Почему дешёвые туры не всегда помогают курорту?

Если цена падает слишком низко, отели теряют доход на ремонт, персонал и нормальный сервис. В итоге направление остаётся с потоком гостей, но без денег на развитие.

Что сильнее всего отпугивает отдыхающих в Абхазии?

По жалобам туристов, это грубый персонал, слабая инфраструктура, переполненные пляжи и проблемы с дорогой. Плюс люди отдельно отмечают антисанитарию и риски для здоровья.

Есть ли у региона шанс вернуть туристов?

Да, но для этого нужно не просто говорить о переменах, а реально менять отели, сервис и правила работы с гостями. Иначе отток продолжится.

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