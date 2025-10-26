Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мышцы пресса
мышцы пресса
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 3:26

Исследование показало: одно движение заменяет весь комплекс на пресс

Профессор Франсис: "велосипед" признан самым эффективным упражнением для пресса

Сильный и рельефный пресс — не просто эстетическая цель. Развитие этой зоны укрепляет корпус, стабилизирует позвоночник и улучшает осанку. Однако добиться желаемого результата можно только при сочетании двух факторов: регулярности и правильного выбора упражнений. Важно не количество повторов, а качество нагрузки и осознанное включение всех отделов брюшных мышц.

"При анализе активности мышц живота мы искали упражнения, которые максимально задействуют как прямую, так и боковые мышцы", — пояснил профессор Питер Франсис из San Diego State University.

Как работает пресс и почему важно разнообразие

Мышцы живота — это не только пресловутые "кубики". Они включают прямую, поперечную и косые мышцы, каждая из которых отвечает за стабилизацию тела. Когда нагрузка распределяется неравномерно, пресс выглядит плоским или невыразительным, а поясница испытывает лишнее напряжение. Поэтому любые тренировки должны включать разные типы движений: динамические и статические, для верхнего и нижнего пресса, а также для косых мышц.

Частая ошибка новичков — выполнять только скручивания. Это упражнение действительно полезно, но не единственное, что стоит включить в программу. Исследования с использованием электромиографии показали: чем больше зон пресса вовлекается в работу, тем выше общая эффективность тренировки.

Лучшие упражнения по версии исследователей

В эксперименте Франсиса участвовали 30 мужчин-атлетов. Каждый выполнял набор из 10-12 повторов под контролем техники и ритма. Данные датчиков позволили измерить активность разных отделов пресса. Результаты превзошли ожидания.

Сравнение упражнений по эффективности

Упражнение Прямая мышца живота Косые мышцы живота
Велосипед 248 290
Подъемы ног в висе 212 310
Скручивания на фитболе 139 147
Скручивания с поднятыми вверх ногами 129 216
Скручивания с роликом 127 145
Планка 100 230
Ab Roller 105 101
Ab Rocker 21 74

Как видно, "велосипед" и подъемы ног в висе стали безусловными лидерами. Эти упражнения обеспечивают максимальную вовлеченность мышц и развивают контроль над корпусом.

Советы шаг за шагом: тренировка пресса дома

  1. Начни с активации мышц. Прежде чем приступать к интенсивным движениям, разогрей зону пресса легкими скручиваниями и вакуумом живота. Это улучшит нейромышечную связь.

  2. Сочетай динамику и статику. Делай 3 круга: динамические упражнения (велосипед, подъемы ног) и статические (планка).

  3. Следи за дыханием. На усилии выдыхай, втягивая живот — это помогает усилить внутреннюю работу мышц.

  4. Не торопись. Каждое движение выполняй медленно, контролируя сокращение пресса.

  5. Добавляй утяжеления. Для продвинутых подойдут эспандеры, фитбол или ролик для пресса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять скручивания рывками.
    Последствие: нагрузка переходит на шею и поясницу.
    Альтернатива: делать медленные скручивания с вытянутыми руками, концентрируясь на сокращении живота.

  • Ошибка: качать пресс только сверху вниз.
    Последствие: кубики остаются "недорисованными".
    Альтернатива: включить подъемы ног в висе или обратные скручивания.

  • Ошибка: игнорировать питание.
    Последствие: мышцы есть, но их не видно из-за слоя жира.
    Альтернатива: добавить кардио (бег, велосипед, эллипс) и убрать быстрые углеводы.

А что если нет времени на тренировки?

Даже 10-15 минут в день способны изменить тело. Главное — выполнять упражнения регулярно. Если нет возможности ходить в зал, выбери короткий домашний комплекс:

  • 1 минута планки;
  • 30 секунд велосипеда;
  • 15 обратных скручиваний;
  • 20 секунд отдыха — и повторить 3 круга.

Такой формат легко встроить в утренний или вечерний ритуал, а эффект при постоянстве будет заметен уже через 6-8 недель.

Плюсы и минусы популярных упражнений

Упражнение Плюсы Минусы
Велосипед Задействует весь пресс, не требует оборудования Сложно контролировать дыхание
Подъемы ног в висе Развивает нижний пресс и выносливость Требует перекладины
Планка Укрепляет корпус и улучшает осанку Может нагружать плечи
Скручивания на фитболе Щадят спину, удобны для новичков Не подходят при травмах поясницы
Ролик для пресса Повышает силу и стабильность Требует подготовки, может нагружать поясницу

FAQ

Как часто нужно тренировать пресс?
Оптимально 3-4 раза в неделю. Мышцам пресса требуется время на восстановление, как и любым другим.

Можно ли накачать пресс без диеты?
Нет. Без корректировки питания даже самые сильные мышцы будут скрыты под слоем жира.

Что эффективнее: планка или скручивания?
Планка укрепляет корпус и улучшает баланс, а скручивания формируют рельеф. Лучше сочетать оба варианта.

Мифы и правда о прессе

Миф: кубики появляются только при ежедневных тренировках.
Правда: пресс растет при регулярных, но дозированных нагрузках и сбалансированном питании.

Миф: нижний и верхний пресс можно качать отдельно.
Правда: мышцы живота работают комплексно, хотя акцент действительно можно сместить.

Миф: вакуум живота — бесполезное упражнение.
Правда: оно тренирует глубокие мышцы и помогает удерживать осанку, особенно полезно для тех, кто долго сидит.

Интересные факты

  1. В обычных скручиваниях нагрузка на пресс достигает лишь 20-25% от его потенциала — поэтому важно сочетать их с другими упражнениями.

  2. Уровень активации мышц при планке на одной ноге на 40% выше, чем в классическом варианте.

  3. Даже у профессиональных спортсменов "кубики" часто становятся видимыми только при снижении жира ниже 12-13%.

Исторический контекст

Культ рельефного пресса появился в середине XX века вместе с развитием бодибилдинга. До этого в моде была просто крепкая фигура без акцента на детализацию мышц. Современные методики тренировок, основанные на электромиографических данных, сделали прокачку пресса точной наукой: каждое движение измеряется, а программы адаптируются под уровень подготовки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отжимание с опорой на стену развивает плечевой пояс и стабилизаторы — пояснил Мартин Руни сегодня в 0:50
Эти движения делают из обычных отжиманий полноценную тренировку для всего тела

Отжимания могут заменить целый тренажёрный зал. Узнайте, какие десять видов упражнения помогут укрепить всё тело и развить настоящую силу.

Читать полностью » Тренировочная схема LittleBeastM: упражнения для укрепления кора и освоения сложных гимнастических элементов сегодня в 0:10
Когда тело становится инструментом: как нидерландский атлет учит владеть им до миллиметра

Продолжаем изучать уникальную программу тренировок от LittleBeastM. Узнайте, как укрепить плечи, развить контроль и выйти на новый уровень силы.

Читать полностью » Физиотерапевт Меган Оливос рассказала, как тренировки ног помогают защитить мозг от деменции вчера в 23:26
Мышцы ниже пояса — ключ к памяти: как ноги управляют мозгом, пока вы этого не знаете

Почему сильные ноги помогают сохранить память и ясность ума? Врач объясняет, как тренировки нижней части тела связаны со здоровьем мозга и долголетием.

Читать полностью » Тренер Милославский рассказал, почему баланс между объёмом, интенсивностью и частотой — ключ к прогрессу вчера в 22:26
Копаете вхолостую: как правильно "добывать форму" с помощью трёх простых правил

Как тренироваться без переутомления и добиться устойчивого прогресса? Фитнес-эксперт объясняет главный принцип: как правильно сочетать интенсивность, объём и частоту.

Читать полностью » Эксперт: силовые тренировки после 40 могут стать источником молодости вчера в 21:16
Тело сбрасывает скорость — вы тоже? 5 тренировок, которые тормозят старение

Как тренироваться после 40, чтобы тело оставалось подтянутым и сильным? Спортивный физиолог из Нью-Йорка рассказал, как перестроить программу и вернуть энергию.

Читать полностью » Елизавета Прокудина объяснила, как 30 секунд в день улучшают координацию и связь мозга с телом вчера в 20:37
Как "закрытые глаза"открывают дорогу к здоровью: странная техника, которая спасает от падений

Одно простое упражнение способно укрепить связь между мозгом и телом после 50 лет. Фитнес-тренер делится эффективным способом поддерживать равновесие и уверенность в движениях.

Читать полностью » Отжимание на одной руке: техника, ошибки и пошаговая программа тренировок вчера в 19:50
Одно отжимание, тысяча попыток: почему именно это упражнение меняет человека

Отжимание на одной руке — проверка силы и терпения. Узнайте, как шаг за шагом освоить технику, которая делает тело сильнее и устойчивее.

Читать полностью » Голландский атлет LittleBeastM представил вторую часть своей программы воркаута вчера в 19:10
Простое движение — и тело перестаёт подчиняться привычным законам: в чём сила методики Bar-Barians

Вторая часть программы LittleBeastM раскрывает секреты устойчивого прогресса в воркауте. Узнайте, как развить силу, баланс и выносливость без тренажёров.

Читать полностью »

Новости
Дом
Специалисты рассказали, как избавиться от неприятного запаха в туалете и ванной
Спорт и фитнес
Философия тренировок Zef Zakaveli: контроль, техника и развитие без тренажёров
Садоводство
Вентиляция и гидроизоляция помогают устранить конденсат и сырость в погребе — эксперты
Питомцы
Зоолог: кошки чаще кричат ночью из-за скуки и нехватки активности
Наука
NASA назвало Египет основной точкой наблюдения полного затмения 2 августа 2027 года
Еда
Диетолог Сергей Иванов: гранат укрепляет сосуды и поддерживает иммунитет
Еда
Говядина с черносливом в духовке сочетает терпкую сладость сухофруктов и нежность мяса
Красота и здоровье
Дерматолог Зарема Омарова предупредила об опасности пересушивания тканевых масок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet