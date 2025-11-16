Пресс как у моделей? Вот как я проработал верхний пресс с минимальными усилиями

Сформировать рельефный пресс — это не только работа над силовыми упражнениями, но и правильное сочетание диеты, кардио-тренировок и восстановления. Когда речь заходит о "верхнем" прессе, важно помнить, что это часть прямой мышцы живота, и изолированно её проработать невозможно. Однако существует целый ряд упражнений, которые помогают акцентировать внимание на верхней части живота, активно задействуя все мышцы кора.

Как проработать "верхний" пресс?

Прямая мышца живота отвечает за стабилизацию корпуса и сгибание позвоночника. Для того чтобы достичь визуальных результатов, важно не только тренировать мышцы, но и снижать процент жира в организме. Вот несколько ключевых факторов для достижения эффекта:

Силовые тренировки - они укрепляют весь корпус, в том числе пресс. Приседания, становая тяга и другие базовые упражнения задействуют мышцы кора. Дефицит калорий - даже если ваш пресс достаточно сильный, он не будет виден под слоем жира. Мужчины начинают видеть кубики при 10-15% жира, женщины — при 18-20%. Кардионагрузка - помогает сжигать калории, ускоряя процесс "сушки" и снижая жировую прослойку.

Для эффективных тренировок на пресс вам понадобятся спортивные одежда и мягкий коврик. В зале также можно использовать гантели и тренажёры для дополнительной нагрузки.

Топ-5 упражнений для "верхнего" пресса в зале

Эти упражнения помогут сфокусироваться на верхней части пресса, но также будут задействовать косые мышцы живота и все мышцы кора.

1. Скручивания на римской скамье

Это упражнение эффективно работает на "верхний" пресс, минимально включая сгибатели бедра. Вы можете добавить утяжелители для усиления нагрузки.

Техника выполнения:

Лягте на наклонную скамью (угол 30-45 градусов).

Плотно закрепите ноги под валиками, руки держите на груди.

На выдохе поднимите плечи, сгибая спину, напрягая пресс.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Повторите 12-15 раз за 3 подхода.

2. Скручивания на BOSU

BOSU увеличивает амплитуду движения, что позволяет лучше проработать верхний пресс.

Техника выполнения:

Лягте на полусферу BOSU так, чтобы поясница была на ней, а таз — в воздухе.

Скрестите руки на груди.

На выдохе поднимите верхнюю часть тела, делая выдох в верхней точке.

Возвращайтесь в исходное положение.

Выполните 15-17 повторений за 3 подхода.

3. Скручивания на верхнем блоке "Молитва"

Это упражнение с использованием тренажёра эффективно прорабатывает верхнюю часть пресса.

Техника выполнения:

Станьте на колени перед блочным тренажёром, возьмите канат прямым хватом.

На выдохе согните спину, поднося локти к бёдрам.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 12-15 повторений за 3 подхода.

4. Подъёмы ног в висе на турнике

Это упражнение задействует мышцы кора для стабилизации тела и усиленно работает над нижней частью пресса.

Техника выполнения:

Повисните на турнике, руки прямые.

Поднимите прямые ноги до угла 90 градусов или чуть выше.

На вдохе медленно опустите ноги, не раскачиваясь.

Выполните 10-12 повторений за 3 подхода.

5. Скручивания в тренажёре

На тренажёре для скручиваний можно использовать дополнительные отягощения для повышения интенсивности.

Техника выполнения:

Установите отягощение.

Сядьте в тренажёр, зафиксировав ноги под валиками.

На выдохе скрутите корпус вперёд, подтягивая грудь к коленям.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 15-20 повторений за 3 подхода.

Топ-5 упражнений для "верхнего" пресса дома

Домашние тренировки тоже могут быть эффективными для проработки пресса. Ниже — лучшие упражнения для "верхнего" пресса, которые можно выполнять в удобной обстановке.

1. Школьные сгибания на пресс

Это упражнение подходит для любого уровня подготовки и является классикой для проработки пресса.

Техника выполнения:

Лягте на коврик, согните ноги, стопы на ширине таза.

Руки скрестите на груди.

На выдохе поднимите корпус вверх, почти касаясь грудью коленей.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните 15-20 повторений за 3 подхода.

2. Обратные скручивания

Это упражнение эффективно тренирует "нижний" пресс, но также активирует и верхнюю часть.

Техника выполнения:

Лягте на спину, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов.

На выдохе подтяните колени к груди и оторвите таз от пола.

Задержитесь в верхней точке, затем медленно опуститесь.

Выполните 12-15 повторений за 3 подхода.

3. "Велосипед"

Это упражнение задействует как прямую, так и косые мышцы живота.

Техника выполнения:

Лягте на спину, руки за головой, ноги оторваны от пола.

Согните левое колено и подтяните его к корпусу, одновременно сгибая верхнюю часть тела, подтягивайте правый локоть к левому колену.

Чередуйте ноги и руки в ритме "педалирования".

Выполните 20 повторений (по 10 на каждую сторону) за 3 подхода.

4. Подъёмы корпуса к прямым ногам

Это упражнение хорошо работает на "верхний" пресс, но также задействует и бёдра.

Техника выполнения:

Лягте на коврик, поднимите прямые ноги вверх.

На выдохе поднимите корпус, пытаясь дотянуться руками до пальцев ног.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните 15-20 повторений за 3 подхода.

5. Подъёмы корпуса с гантелью над головой

Добавление отягощения помогает усилить нагрузку на пресс и улучшить его рельеф.

Техника выполнения:

Лягте на спину, ноги согнуты, стопы упираются в пол.

Держите гантель над головой.

Поднимите корпус, тянитесь грудью к гантели, сохраняя руки прямыми.

Выполните 12-15 повторений за 3 подхода.

Как составить тренировку?

Для эффективной проработки "верхнего" пресса можно объединить упражнения для дома и зала в одну тренировку. Вот примерный план:

Школьные сгибания - 3 подхода по 15-20 повторений. Скручивания на скамье с наклоном - 3 подхода по 12-15 повторений. Скручивания на верхнем блоке "Молитва" - 3 подхода по 12-15 повторений. "Велосипед" - 3 подхода по 20 повторений (10 на каждую сторону). Сгибания на BOSU - 3 подхода по 15-20 повторений.

Отдых между подходами — 45-90 секунд. Общая длительность тренировки: 20-25 минут.

Прогрессия нагрузок:

Каждую неделю увеличивайте вес отягощения, количество повторений или время под нагрузкой. Также добавляйте паузы в концентрической фазе для повышения интенсивности.

Заключение

Для получения рельефного пресса важно сочетать силовые тренировки с кардио-нагрузкой и контролем питания. Регулярное выполнение этих упражнений поможет вам достичь желаемого результата — подтянутого и рельефного живота. Включите эти тренировки в свой режим, и через некоторое время вы увидите улучшения.