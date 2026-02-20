Аббатство Джерпойнт в Ирландии затмевает Скалу Кашел — резьба XIII века поражает с первого взгляда

На фоне знаменитой Скалы Кашел в Ирландии легко не заметить ещё одну жемчужину средневековой архитектуры. Однако всего в соседнем графстве скрываются руины монастыря, которые впечатляют не меньше, чем их прославленный "сосед". Каменная резьба XIII века, готические арки и тихий клуатр делают это место особенным.

Цистерцианское наследие XII века

Речь идёт об аббатстве Джерпойнт в графстве Килкенни — классическом цистерцианском монастыре, основанном в XII столетии. Сегодня это один из наиболее выразительных памятников средневековой Ирландии. С 1880 года руины находятся под охраной государства и имеют статус национального памятника.

Архитектура комплекса отражает переход от романского к готическому стилю. Церковь была возведена в XII веке, тогда как башня и клуатр относятся к XV столетию. Именно сочетание эпох и строительных техник придаёт ансамблю особую историческую глубину.

Каменная резьба и средневековые гробницы

Главная гордость Джерпойнта — сохранившиеся скульптуры и декоративная резьба. В аркаде клуатра XV века можно увидеть изображения святых, рыцарей и мифических существ. Среди наиболее узнаваемых фигур — святой Антоний с изображением свиньи у ног.

Южная стена украшена резными элементами и традиционными каменными скамьями с орнаментом в виде шевронов. В северной части монастыря расположены гробницы, созданные мастерами рода О'Танни из Каллана — они считаются одними из самых впечатляющих элементов комплекса.

Бывшие административные помещения на восточном крыле сегодня используются как выставочное пространство, где также представлены фрагменты средневековой резьбы.

"Сегодня я был здесь и был очень впечатлён историей аббатства. Сотрудники были чрезвычайно полезны, объясняя резьбу и стили строительства, а также помогая визуализировать эпоху того времени. Очень рекомендую", — поделился турист на TripAdvisor.

Многие посетители отмечают, что экскурсии с гидом помогают "оживить аббатство" и лучше понять значение отдельных деталей.

Практическая информация и окрестности

В зимний период аббатство закрыто, однако с марта вновь принимает гостей. Вход платный: билет для взрослых стоит 5 евро, для детей — 3 евро, для пожилых — 4 евро, семейный билет — 13 евро. На территории есть парковка, место для велосипедов и доступная среда для посетителей с ограниченной мобильностью. Для детей организуют игровые маршруты по поиску изображённых на стенах святых и фантастических существ.

Аббатство находится примерно в 2,5 километрах к юго-западу от Томастауна, недалеко от дороги R448. В окрестностях можно посетить замок Греннан XII века на берегу реки Нор — спокойное место для прогулки с панорамными видами.

Джерпойнт остаётся менее известным, чем Скала Кашел, но именно в этом и заключается его очарование. Тишина клуатра, изящная каменная резьба и многослойная история позволяют почувствовать атмосферу средневековой Ирландии без толп туристов. Для ценителей архитектуры и истории это место становится настоящим открытием.