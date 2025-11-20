Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Машина
Машина
© flickr.com by David Trainer from Mosteiros, Cape Verde is licensed under Commons, the free media repository
Главная / Авто и мото
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 11:18

Бросил старую машину во дворе — чуть не лишился авто: рассказываю, что теперь грозит каждому владельцу

Депутаты разработали механизм определения автохлама на федеральном уровне — Госдума

Вопрос с брошенными и неиспользуемыми автомобилями давно стал актуальным для многих российских городов. Старые машины не только портят городской облик, но и занимают ценные парковочные места, создавая неудобства для других жителей. Депутаты предложили ввести на федеральном уровне единые правила реагирования на такие ситуации. Насколько реально воплощение инициативы и чем оно грозит автовладельцам, рассказываем по всем ключевым аспектам.

Какой подход к брошенным авто предлагают ввести

Депутаты от фракции "Новые люди" обратились к министру строительства и ЖКХ с инициативой выработать федеральные рекомендации для всех регионов страны. Их суть — создать прозрачный и понятный механизм, который определит:
• как классифицировать автомобиль как разукомплектованный или брошенный;
• как уведомлять собственника и какие сроки ему давать на реакцию;
• поэтапную процедуру эвакуации и утилизации.

"Назрела необходимость выработать единый подход к данной проблеме на федеральном уровне. Это позволит всем регионам и городам внедрить механизм уборки брошенного транспорта по единым понятным правилам — включая порядок определения разукомплектованного автомобиля, установленные сроки уведомления собственника и поэтапную процедуру эвакуации", — уточняется в обращении.

Сейчас в каждом регионе свои правила — где-то проблему решают оперативно, а где-то брошенные авто стоят годами. В Москве можно сообщить о такой машине через портал мэра, в других городах аналогичных сервисов нет.

Сравнение: как сейчас решают проблему и что предлагают

Параметр Сейчас Предлагают ввести
Критерии автохлама Отсутствуют единые Единые федеральные правила
Сроки уведомления Определяются на местном уровне Закрепить на федеральном
Порядок эвакуации Зависит от города или области Унифицированный по России
Определение собственника Часто нет механизмов поиска Госуслуги, VIN, налоги
Судебные процедуры Используются редко Узаконить механизм через суд

Советы шаг за шагом: как поступать с бесхозным автомобилем

  1. Сообщите о подозрительном авто в местную администрацию, ГИБДД или управляющую компанию.

  2. Проверьте, есть ли у автомобиля номера, наклейки или другие признаки владельца.

  3. Если вопрос не решается — ищите возможность направить обращение через региональный портал или Госуслуги.

  4. При изменениях в законодательстве обязательно следите за уведомлениями о своем автомобиле, если им не пользовались длительное время.

  5. Оплачивайте транспортный налог и страхуйте авто, даже если не планируете ездить — это подтвердит, что вы не отказались от имущества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Не следить за уведомлениями и пропустить срок — вашу машину могут признать автохламом и эвакуировать.

  2. Не оплачивать налог и страховку — вы теряете формальные признаки владения.

  3. Оставить авто без движения на видном месте — велика вероятность жалоб и начала процедуры утилизации.

  4. Альтернатива: своевременно информировать администрацию о причинах долгой стоянки (например, командировка, здоровье) — возможно, в будущем такие ситуации учтут при разработке новых правил.

А что если законопроект примут?

В случае внедрения федеральных стандартов порядок утилизации авто станет прозрачнее для всех сторон. Но есть риски: законопослушные граждане, особенно пожилые или уехавшие на длительный срок, могут не успеть отреагировать на уведомление и лишиться своего имущества. Эксперты советуют предусмотреть дополнительные меры защиты, например — более адресное информирование, выезд по месту жительства или проверку по базе налогов.

Плюсы и минусы новых правил эвакуации

Плюсы Минусы
Очищение улиц от автохлама Риски для законных владельцев
Единая система для всех регионов Необходимость дополнительных уведомлений
Освобождение парковок, улучшение внешнего вида Возможны ошибки и злоупотребления
Меньше убытков для техцентров Финансовые траты на хранение, эвакуацию

FAQ

Могут ли эвакуировать мой автомобиль без моего ведома?
По новым правилам — только после попыток найти вас, уведомлений и истечения срока реакции.

Что делать, если уехал надолго?
Желательно заранее уведомить местную администрацию о длительном отсутствии.

Кто оплачивает эвакуацию и стоянку?
Предполагается, что расходы лягут либо на владельца, либо на региональный бюджет, если собственник не найден.

Мифы и правда

Миф: Любую старую машину сразу увезут на утилизацию.
Правда: Предложение предусматривает поиск владельца, уведомления и судебную процедуру.

Миф: Никто не сможет найти хозяина, если нет номеров.
Правда: Для поиска могут использоваться VIN, базы налогов и страховки.

Миф: На регионах лежит вся ответственность за автохлам.
Правда: Планируется внедрить федеральные стандарты, чтобы система была единой для всех.

3 интересных факта

• В Москве проблема автохлама решается через электронный портал, а в регионах такого сервиса часто нет.
• Часто машины бросают не только на улицах, но и на территориях автосервисов, что приводит к убыткам для бизнеса.
• В российском законодательстве уже есть нормы о признании имущества бесхозным, но их редко применяют к автомобилям.

Исторический контекст

  1. До 2000-х годов брошенные машины могли годами стоять во дворах и никого не волновать.

  2. В 2010-х проблема особенно обострилась в крупных городах, где парковочные места стали в дефиците.

  3. В 2020-х обсуждение федеральных правил выходит на новый уровень — с акцентом на права собственника и защиту от ошибок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Снижение скорости на просёлке уменьшает риск повреждений — эксперт Шкуматов сегодня в 6:47
Вот как за пару секунд снизил риск поломки на просёлке — результат впечатляет

Как вести себя на разбитой просёлочной дороге, чтобы не оказаться на СТО после первой же ямы? Разбираем реальные советы, техники и типичные ошибки.

Читать полностью » Электронный ограничитель скорости введут для злостных нарушителей в Нью-Йорке — городские власти сегодня в 6:08
Электронный "ошейник" для авто: как Нью-Йорк готовится лишить лихачей свободы скорости

В Нью-Йорке готовят систему, которая ограничит скорость злостных нарушителей с помощью GPS. Автомобиль просто не сможет ехать быстрее, чем разрешено.

Читать полностью » Ранние крены при перестроении указали на просевшие пружины — автоэксперт Михейкин сегодня в 5:25
Подвеска шепчет, а машина кричит: скрытые крены выдают то, что рвётся первым

Как определить, что подвеска подаёт скрытые сигналы тревоги, и почему даже небольшие изменения в поведении машины могут указывать на серьёзные проблемы?

Читать полностью » Toyota RAV4 и Kia Sportage из-за границы обходятся дешевле на 500–600 тыс. рублей — перекупщик сегодня в 5:03
Секрет дешёвого Toyota и Kia из-за границы — о чём молчат продавцы

Почему привоз авто из Кореи и Китая может быть выгоднее покупки в России, и на что стоит обратить внимание при оформлении.

Читать полностью » ВАЗ 2114, Renault Logan и Daewoo Nexia вошли в топ лучших автомобилей до 150 тысяч рублей — автоэксперты сегодня в 4:52
Старые, но боевые: машины за 150 тысяч, которые ещё умеют ездить

Какие автомобили реально можно купить за 150 тысяч рублей и на что стоит обратить внимание, чтобы транспортное средство не подвело в самый неожиданный момент.

Читать полностью » Перегрев дешёвых ламп плавит корпус фары — автоэксперты сегодня в 4:27
Фары тают, как свечка в жару: тюнинг, который превращает машину в бомбу замедленного действия

Многие хотят сделать фары ярче, но не догадываются, чем может закончиться "улучшение света". Разбираемся, как сделать всё законно и безопасно.

Читать полностью » Заезд на тротуар разрешён при знаке сегодня в 3:57
Обычный бордюр превращается в ловушку: водители не замечают ошибку, которая бьёт по подвеске сильнее ям

Заезд на бордюр может быть законным и безопасным, если знать правила и технику. Разбираем, как действовать водителю, чтобы избежать штрафов и поломок.

Читать полностью » Поставки новых авто снизились до 290 тысяч машин в 2025 году — глава сегодня в 3:15
Импорт авто сдулся вдвое, но рынок оживает странным способом: Китай держит Россию на колёсах

Импорт новых автомобилей в России заметно изменился — одни направления усилились, другие почти исчезли. Разбираемся, что стоит за статистикой и какие решения принимают покупатели.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Ранее бронирование дает лучшие цены — турэксперт Подольская
Туризм
Прогулка по Севилье: от Хиральды до квартала Санта-Крус
Красота и здоровье
Тыква — низкокалорийный продукт, который помогает контролировать аппетит и вес — эксперт
Наука
Прорыв в квантовых технологиях: ученые из Штутгарта передали информацию через оптоволокно
Дом
Очистить конфорки от жира и копоти можно с помощью лимонной кислоты
Садоводство
Зимняя подсветка ускоряет рост домашней петрушки — агрономы
Питомцы
ХБП у собак выявляют на ранних стадиях по анализу SDMA — ветеринары
Садоводство
Газеты помогают бороться с сорняками и улучшают структуру почвы на даче
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet