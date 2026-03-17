Чугунная батарея
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 18:41

Сани готовят заранее: управляющие компании Абакана раскрыли планы на будущий сезон

Абакан, столица Хакасии, уже взялся за подготовку к следующему зимнему отопительному сезону. В мэрии города прошло совещание с управляющими компаниями. Им поручили представить планы и графики работ по жилому фонду в Управление коммунального хозяйства и транспорта. Срок — до 30 апреля.

Совещание в мэрии

Коммунальные службы Абакана не ждут лета, чтобы заняться санями. Ещё идёт нынешний отопительный сезон, а подготовка к новому уже стартовала. В мэрии собрались представители управляющих компаний. Обсудили, как подойти к работам по жилому фонду.

Управляющим компаниям предстоит тесно сотрудничать со всеми службами. Текущий сезон показал, насколько это важно. Авария на сетях в «Северном» районе отключила многоэтажки, но взаимосвязь сработала эффективно. Теперь акцент на плановые мероприятия.

Гидравлические испытания, промывка систем и опрессовка узлов — всё это ждёт впереди. Ремонты пройдут в подъездах и на дворах. Управдомы знают эти задачи как свои пять пальцев, занимаются ими из сезона в сезон.

Графики от энергетиков

Абаканская ТЭЦ подготовила детальные графики для каждой многоэтажки. Адресные списки охватывают весь жилой фонд города. Теперь очередь за управляющими компаниями, чтобы вписаться в эти рамки.

Лето в Сибири короткое, работы объёмные. Промывка труб, испытания давлением, мелкий ремонт — без этого следующий сезон рискует сорваться. Энергетики передали графики, чтобы все службы синхронизировались заранее.

В подъездах проверят стояки, во дворах — наружные сети. Опрессовка выявит слабые места до холодов. Управляющие компании возьмут эти графики за основу своих планов.

Текущие ремонты дополнят основные этапы. Всё делается в контакте с ресурсоснабжающими организациями. Это стандартный цикл для Абакана.

Сроки и согласование

Управляющим компаниям нужно чётко обозначить свои планы к 30 апреля. Графики сдадут в Управление коммунального хозяйства и транспорта. Там проверят и утвердят.

Планы разместят на сайтах компаний.

Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Читайте также

Тревога на фермах — регион закрывается: что скрывается за неожиданным режимом ЧС в Новосибирской области вчера в 14:51

Регион переходит на особый статус контроля из-за здоровья поголовья, стремясь остановить распространение болезней и обезопасить внутренние поставки мяса.

Читать полностью » Снежный плен отступает: власти Алтайского края расставили приоритеты в битве с аномальными осадками в марте вчера в 13:27

Март принес в регион серьезные испытания, заставив профильные службы работать в круглосуточном режиме ради сохранения транспортной доступности территорий.

Читать полностью » Контроль на границе: на границе Хакасии развернули скрытный щит от опасных инфекций вчера в 13:21

На оживленной федеральной трассе заработал специализированный пункт досмотра, через который вынуждены проходить все машины с грузами животного происхождения.

Читать полностью » Технический гений на службе у зла: одна сим-ферма в Калининграде помогла мошенникам обойти защиту банков вчера в 13:07
Подпольная ферма в квартире ожила: инженер из Красноярска обеспечивал мошенникам обход банковских блокировок

Инженер-связист из Красноярска попал под суд после того, как организовал дома тайную техническую базу для обслуживания преступных группировок.

Читать полностью » Женщина за барной стойкой: как красноярская предпринимательница покоряет мир общепита 15.03.2026 в 21:14

История о том, как красноярская предпринимательница создала атмосферный бар и трансформировала общепит.

Читать полностью » Соседство ям и луж: Красноярск погружается в дебри дорожных проблем после весеннего оттепеля 15.03.2026 в 21:09

Красноярцы бьют тревогу по поводу ям на дорогах, которые стали настоящей ловушкой для автомобилей.

Читать полностью » Бесплатная диагностика — это шанс на раннее выявление: Красноярцы смогут пройти флюорографию без полиса 14.03.2026 в 13:32

В Красноярске пройдет акция по бесплатной флюорографии, которая обеспечит доступ к ранней диагностике для всех жителей.

Читать полностью » Пустыри превращаются в эпицентры силы: в сибирской глубинке затеяли масштабную спортивную стройку 14.03.2026 в 13:29

В Красноярском крае стартовал масштабный проект по обновлению среды для активного отдыха, который затронет десятки населенных пунктов и изменит привычный досуг.

Читать полностью »

Новости
СФО
Город уходит под воду: жительница призвала омского губернатора к ответу за коллапс на дорогах
Красота и здоровье
Эмоциональный яд в красивой обертке: как распознать медленное разрушение личности в браке
ПФО
Урожайная волна: как Ульяновск бьет рекорды в аграрном секторе, но сталкивается с потерей поголовья
ПФО
От садов до новых домов: как Пензенская область планирует обновить газовую инфраструктуру
ПФО
Оранжевый цвет — новый стандарт такси в Нижегородской области: законопроект ставит жесткие условия
ЦФО
Спрос упал — цены подскочили: какая нетипичная картина сложилась в сфере услуг Брянска
ЦФО
Число людей с лишним весом растёт, как снежный ком: белгородцы сталкиваются с ожирением в 5 раз чаще
ЦФО
Асфальт проснулся от спячки с дырами: дорожники Подмосковья объявили масштабную охоту на выбоины
