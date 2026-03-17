Сани готовят заранее: управляющие компании Абакана раскрыли планы на будущий сезон

Абакан, столица Хакасии, уже взялся за подготовку к следующему зимнему отопительному сезону. В мэрии города прошло совещание с управляющими компаниями. Им поручили представить планы и графики работ по жилому фонду в Управление коммунального хозяйства и транспорта. Срок — до 30 апреля.

Совещание в мэрии

Коммунальные службы Абакана не ждут лета, чтобы заняться санями. Ещё идёт нынешний отопительный сезон, а подготовка к новому уже стартовала. В мэрии собрались представители управляющих компаний. Обсудили, как подойти к работам по жилому фонду.

Управляющим компаниям предстоит тесно сотрудничать со всеми службами. Текущий сезон показал, насколько это важно. Авария на сетях в «Северном» районе отключила многоэтажки, но взаимосвязь сработала эффективно. Теперь акцент на плановые мероприятия.

Гидравлические испытания, промывка систем и опрессовка узлов — всё это ждёт впереди. Ремонты пройдут в подъездах и на дворах. Управдомы знают эти задачи как свои пять пальцев, занимаются ими из сезона в сезон.

Графики от энергетиков

Абаканская ТЭЦ подготовила детальные графики для каждой многоэтажки. Адресные списки охватывают весь жилой фонд города. Теперь очередь за управляющими компаниями, чтобы вписаться в эти рамки.

Лето в Сибири короткое, работы объёмные. Промывка труб, испытания давлением, мелкий ремонт — без этого следующий сезон рискует сорваться. Энергетики передали графики, чтобы все службы синхронизировались заранее.

В подъездах проверят стояки, во дворах — наружные сети. Опрессовка выявит слабые места до холодов. Управляющие компании возьмут эти графики за основу своих планов.

Текущие ремонты дополнят основные этапы. Всё делается в контакте с ресурсоснабжающими организациями. Это стандартный цикл для Абакана.

Сроки и согласование

Управляющим компаниям нужно чётко обозначить свои планы к 30 апреля. Графики сдадут в Управление коммунального хозяйства и транспорта. Там проверят и утвердят.

Планы разместят на сайтах компаний.