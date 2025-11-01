Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
большая черная собака
большая черная собака
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 20:11

Он просто пошел за мной: вот как случайная встреча на тропе Турции изменила жизнь туристки

Собака-бродяга помогла туристке разобраться в себе и обрести счастье

Река Криг шла по Ликийской тропе в Турции, когда заметила, что за ней увязалась большая пушистая собака. Хотя пес выглядел дружелюбно, девушка обеспокоилась, так как не была готова нести ответственность за животное во время сложного похода.

"Я не хотела, чтобы он шел за мной, потому что не хотела брать на себя заботу о собаке", — поделилась Река.

Эмоциональная связь и отражение в четвероногом друге

Несмотря на опасения, собака продолжала следовать за Рекой. Со временем девушка привыкла к присутствию пса и даже расстроилась, когда другие туристы прогнали его. Река заметила, что собака тянется к тем, кто пытается его оттолкнуть, и увидела в этом отражение собственных проблем с привязанностью.

"Если люди прогоняли его, он хотел пойти за ними. Это напомнило мне о моём собственном поведении с людьми, о моих проблемах с привязанностью", — призналась Река. "А потом я вдруг почувствовала этот глубокий резонанс и подумала: "Боже мой, он — моё отражение"".

Забота, любовь и судьбоносная встреча

В последующие дни Река не могла перестать думать о собаке. Через три дня пес сам нашел ее лагерь. Девушка с радостью приняла его и назвала Ликианом. Вместе они продолжили путешествие, несмотря на то, что Ликиан иногда убегал и терялся.

После завершения похода Ликиану удалось найти Реку, когда она покидала город на мотоцикле. Девушка поняла, что не может расстаться с верным другом.

"Когда мотоциклист остановился, я понял, что он останется со мной, что судьба решена", — поделилась Река.

Влияние Ликиана на жизнь Реки

Вернувшись домой, Река забрала Ликиана с собой. Присутствие пса не только обеспечило ей физическую безопасность, но и помогло справиться с проблемами психического здоровья.

"До того, как в моей жизни появился Ликиан, у меня были серьёзные проблемы с психическим здоровьем, и я была полным затворником", — рассказала Река. "Одно его присутствие придавало мне сил и желание снова общаться с другими людьми.”

Теперь Река и Ликиан — неразлучные друзья, готовые вместе покорять новые вершины и поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рисунок на языке каждой собаки уникален, как отпечаток пальца у человека сегодня в 14:59
Облизывание собакой — не любовь, а древний инстинкт: вот что ваш питомец пытается сказать

Ваша собака постоянно вас облизывает? Узнайте, что на самом деле означают эти "поцелуи" — от проявления любви до тревожных сигналов о проблемах.

Читать полностью » В среднем, интеллект взрослой кошки сравнивают с интеллектом ребёнка 2-3 лет сегодня в 14:02
Мифы о кошачьем воспитании: правда, которая перевернёт ваши представления о питомце

Можно ли научить кошку команде "нельзя" и как она на самом деле воспринимает наши слова? Секреты кошачьего интеллекта и тонкости воспитания.

Читать полностью » Собаки могут вдыхать и выдыхать одновременно благодаря особому строению носа сегодня в 13:21
Маскировка запаха: миф, который стоит здоровья вашего четвероногого друга

Стоит ли использовать духи для собак? Узнайте, почему ветеринары выступают против этой модной новинки и как безопасно решить проблему запаха.

Читать полностью » Котята и молодые кошки гораздо активнее ночью, чем пожилые животные сегодня в 13:17
Инстинкты хищника в действии: как переубедить кота, что ночь — для отдыха

Ваш кот превращает ночи в кошмар? Узнайте об эффективных и гуманных методах, которые помогут вернуть тишину и спокойный сон в ваш дом.

Читать полностью » В основании вибриссов находятся специальные мышцы, позволяющие кошке направлять их вперёд сегодня в 12:26
У кошки закручиваются усы? Ветеринары назвали 5 причин, почему это может быть опасно

Почему у некоторых кошек усы закручиваются в забавные завитки? Узнайте, когда это является породной особенностью, а в каких случаях стоит обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Кошки тратят около 30% времени бодрствования на уход за шерстью сегодня в 12:23
Кошачья линька стала невыносимой: эксперты назвали главные ошибки владельцев

Почему кошки оставляют так много шерсти и когда этот процесс говорит о проблемах со здоровьем? Узнайте о естественных и патологических причинах линьки у домашних питомцев.

Читать полностью » Этологи: собаки скребут лежанку из-за инстинкта обустройства и меток запаха сегодня в 11:23
Пёс скребёт лежанку не из вредности: правда, которую знают только волки

Почему собака перед сном начинает царапать свою лежанку? Инстинкт, сигнал или просто игра — разбираемся, что стоит за этим поведением и как реагировать хозяину.

Читать полностью » Хлористый калий признан эффективным средством против проволочника на картофеле сегодня в 10:26
Не травите почву: старый советский способ избавляет от проволочника без химии

Проволочник способен уничтожить урожай за один сезон. Разбираем лучшие способы, как навсегда избавиться от вредителя и вернуть плодородие почве.

Читать полностью »

Новости
Дом
Хозяйственные советы: сода и перекись помогают восстановить белизну белья
Туризм
Тревел-блогер о Белизе: экзотика и безопасность в одной из самых криминальных стран
Спорт и фитнес
Польза упражнения "Лягушка": укрепление ног, ягодиц и профилактика варикоза
Авто и мото
Спортрежим уменьшает нагрузку на автоматическую коробку передач при движении в заторе
Питомцы
Дрожь хвоста кошки может свидетельствовать о боли
Садоводство
Садоводам объяснили, как добиться сладкого урожая арбузов даже в холодных регионах
Красота и здоровье
Учёные из Университета Турку выяснили, что сокращение времени сидения улучшает обмен веществ
Еда
Диетологи напомнили, что зимой иммунитет поддерживают витамины A, B, C и D из сезонных продуктов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet