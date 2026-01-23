Гигантский айсберг у Антарктиды внезапно стал тёмно-синим: спутники показали тревожный знак

Гигантский айсберг, который десятилетиями казался почти неизменной "меткой" на карте Антарктиды, внезапно приобрёл необычный вид. На свежих спутниковых кадрах A-23A выглядит тёмно-синим, словно его залили чернилами, и это считают наглядным сигналом финальной стадии распада. Снимки показывают трещины, зазубренные края и пятна яркой талой воды на поверхности льда. Об этом сообщает futurezone. de со ссылкой на материалы NASA.

Айсберг с рекордно длинной биографией

A-23A отделился от шельфовой системы Фильхнер-Ронне ещё в 1986 году. Тогда его площадь оценивали примерно в 4000 квадратных километров, и следующие десятилетия он почти не менял положение, оставаясь в море Уэдделла. Лишь в 2020 году ледяная глыба начала медленно дрейфовать на север, постепенно теряя массу и очертания.

По данным Национального ледового центра США, к 9 января 2026 года площадь айсберга сократилась до около 1 035,04 квадратных километра. Даже после такого уменьшения он остаётся больше Берлина, поэтому за его судьбой внимательно следят специалисты и спутниковые службы мониторинга. Чем дальше A-23A уходит в более тёплые воды, тем быстрее меняется его поверхность и тем заметнее становится "усталость" льда.

Почему лёд кажется "чернильно-синим"

Необычную окраску зафиксировали в конце декабря: изображения получили прибор MODIS на спутнике Terra, а также камеры Международной космической станции. На первый взгляд может показаться, что это редкий "голубой лёд", но объяснение проще: на поверхности образовались озёра талой воды. Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) отмечает, что вода на льду выглядит синей из-за особенностей поглощения света: красные оттенки "съедаются" сильнее, а синий отражается лучше. Поэтому глубокие бассейны темнеют и иногда кажутся почти чёрными.

Эти синие участки важны не только как эффектная картинка. Талая вода тяжёлая, и когда она заполняет трещины, давление помогает им раскрываться дальше. Такой процесс называют гидрофрактурой: вода буквально "распирает" лёд, ускоряя разломы и дробление на отдельные фрагменты. NASA также указывает на эпизоды, когда талая вода прорывается у кромки айсберга и уходит вниз в океан, заметно меняя структуру краёв.

Края-айсберга и следы старого ледника

На снимках выделяется узкая светлая кайма по периметру — узор Rampart-Moat. Его связывают с таянием в районе ватерлинии: край слегка приподнимается, а за ним формируется "впадина", где вода может задерживаться, пока давление не станет критическим. Параллельные синие полосы на поверхности, по данным NASA, идут по древним линиям течения льда — они появились ещё тогда, когда A-23A был частью ледника, и теперь направляют талую воду, задавая места, где формируются озёра.

Учёные NASA считают, что айсберг может просуществовать уже недолго — от нескольких дней до нескольких недель. Сейчас он находится в водах примерно около 3 °C, а это усиливает таяние и делает распад более быстрым и наглядным. История A-23A не уникальна для Антарктиды, но редка по продолжительности: завершение такого "долгожителя" хорошо показывает, как быстро меняется лёд, когда условия становятся мягче.