Посадочный модуль космического аппарата "Чанъэ-6" благополучно добрался до обратной стороне Луны, откуда устройству, согласно полётной программе, необходимо доставить образцы грунта на Землю, сообщает агентство Синьхуа, со ссылкой на Национальное космическое управление Китайской республики.
Прилунившийся зонд оснащен специальным оборудованием, которое включает посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. В случае успешного выполнения миссии космический челнок "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на нашу планету грунт с обратной стороны естественного спутника Земли.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Институт физики высоких энергий Китайской академии наук (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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