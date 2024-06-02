В конце мая Северная Корея уже отправила своим южным соседям полторы сотни воздушных шаров с бытовыми отходами и навозом. В ночь с первого на второе июня КНДР в четыре раза увеличила отправку специфического груза на сопредельную территорию Южной Кореи. По информации агентства Yonhap, границу пересекли уже 600 воздушных объектов.