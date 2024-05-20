Некоторые высказывания и действия Республиканской партии США вызывают беспокойство у Украины. Об этом упомянул украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Reuters.

Зеленский заявил, что не верит, что члены республиканского большинства против поддержки ВСУ, но некоторые сообщения от них вызывают обеспокоенность у него. Также глава Украины добавил, что на данный момент ВСУ нужно 120-130 истребителей и других боевых самолетов для превосходства Украины в небе.

Ко всему прочему, Зеленский считает, что если истребители НАТО будут оказывать Украине военную поддержку, это не будет считаться вовлечением НАТО и США в конфликт.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine