Некоторые высказывания и действия Республиканской партии США вызывают беспокойство у Украины. Об этом упомянул украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Reuters.
Зеленский заявил, что не верит, что члены республиканского большинства против поддержки ВСУ, но некоторые сообщения от них вызывают обеспокоенность у него. Также глава Украины добавил, что на данный момент ВСУ нужно 120-130 истребителей и других боевых самолетов для превосходства Украины в небе.
Ко всему прочему, Зеленский считает, что если истребители НАТО будут оказывать Украине военную поддержку, это не будет считаться вовлечением НАТО и США в конфликт.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine
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