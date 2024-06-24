В течение пяти лет содержание китайского лифтбека Zeekr 001 обойдется владельцу в 3,8 млн рублей, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
Аналитики установили, что стоимость одного километра пробега составляет 50,62 рубля, а ежемесячное содержание автомобиля — 63,3 тыс. рублей. За год расходы составят 759,3 тыс. рублей, а за пятилетний период владения — 3,8 млн рублей.
Расчет произведен для среднестатистического москвича, проезжающего 15 тыс. км в год. Аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, налоги и сборы, расходы на покупку шин и техническое обслуживание.
Все расчеты проводились для версии автомобиля Zeekr 001 в комплектации You, стоимость которой составляет 7,5 млн рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/Zotyefan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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