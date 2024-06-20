Ситуация вокруг возможного запрета на поставки популярных электромобилей Zeekr в Россию остаётся неоднозначной. Компания Geely, владелец бренда Zeekr, не подтвердила информацию о запрете, связанном с риском попадания под западные санкции.

В России официального представительства Zeekr нет, и продажи осуществляются через независимые компании. Некоторые крупные продавцы, такие как "Рукарс", "Авилон" и "Нео Карс", не имеют информации о запрете и планируют продолжать продажи.

Однако существуют сообщения о том, что с 30 июня в экспортируемых в Россию автомобилях Zeekr будет блокироваться центральный экран.

Несмотря на это, машины сохранят возможность передвижения. Независимое расследование пока не привело к однозначным выводам о существовании официального запрета, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Zoerides (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)