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Geely не подтвердила информацию о запрете автомобилей Zeekr в России
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:39

Geely не подтвердила информацию о запрете автомобилей Zeekr в России

Ситуация вокруг возможного запрета на поставки популярных электромобилей Zeekr в Россию остаётся неоднозначной. Компания Geely, владелец бренда Zeekr, не подтвердила информацию о запрете, связанном с риском попадания под западные санкции.

В России официального представительства Zeekr нет, и продажи осуществляются через независимые компании. Некоторые крупные продавцы, такие как "Рукарс", "Авилон" и "Нео Карс", не имеют информации о запрете и планируют продолжать продажи.

Однако существуют сообщения о том, что с 30 июня в экспортируемых в Россию автомобилях Zeekr будет блокироваться центральный экран.

Несмотря на это, машины сохранят возможность передвижения. Независимое расследование пока не привело к однозначным выводам о существовании официального запрета, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Zoerides (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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