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Национализированный производитель виски и рома в РФ остановит работу
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Национализированный производитель виски и рома в РФ остановит работу

Производитель виски, рома и игристых напитков, находившийся в собственности ГК "Ариант" и перешедший под контроль государства вместе с предприятием "Кубань-Вино", информировал о тот, деятельность мощностей будет поставлена на паузу.

Всё из-за блокировки счетов хозяйствующих субъектов, которые в результате не могут получить доступ к финансированию, сообщает РБК. Обеспечительные меры, наложенные арбитражным судом Челябинской области в рамках национализации активов ГК "Ариант" товаропроизводителя дали эффект. Производство закрывается.

Если что-то и будет возобновлено на площадях, то не ранее середины осени текущего года, говорят партнеры компании. Ранее, до решения арбитража, завод включал четыре линии розлива, которые выпускали игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche и другие напитки. Ежегодно предприятие поставляло на рынок до 60 млн бутылок емкостью 0,5 литра.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Райан О'Коннелл (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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