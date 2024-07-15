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Отечественные застройщики утратили доступ к данным из облака Autodesk
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Отечественные застройщики утратили доступ к данным из облака Autodesk

Отечественным строительным компаниям заблокировали доступ к их проектной и сметной документации в облачных аккаунтах американского сервиса Autodesk. Теперь девелоперы, пользовавшиеся ранее виртуальным хранилищем информации опасаются, что эти действия зарубежной it-фирмы неминуемо спровоцирует смещение сроков сдачи объектов строительства в России, сообщает РБК.

О том, что могут быть проблемы к доступу одного из самых популярных продуктов в сфере архитектуры и застройки, системы автоматизированного проектирования (САПР) для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360, а вместе с этим и доступ к своей проектной документации, которая там хранилась, стало известно ещё в марте текущего года.

однако по данным российских разработчиков ПО, лишь примерно треть отечественных девелоперов начали использовать наш софт. Среди остальных 70% в основном продолжили использовать Autodesk через регистрацию фирмами, находящимися в странах ЕАЭС.

Однако, американский вендор отследил использование своего продукта компаниями из России и отключил его для них. Ситуация, по мнению участников рынка, может обернуться серьёзными проблемами для всей строительной отрасли страны.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki//bildschirm (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0)

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