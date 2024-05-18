Кабмин дополнительно на полгода пролонгировал запрет на вывоз из нашей страны лома и отходов драгоценных металлов. Ограничения будут действовать с 20 мая по 20 ноября, сообщает пресс-служба правительства РФ.
По мнению властей, данное решение позволит нарастить загрузку производственных мощностей и привлечь значительные объемы вторичного сырья в переработку и производство драгоценных металлов на территории государства.
К драгоценным металлам, согласно официальным документам, относится золото, серебро, а также платина и остальные пять металлов платиновой группы: рутений, родий, палладий, осмий, иридий. Впервые кабмин запретил экспорт отходов и лома этих металлов на шесть месяцев полтора года назад, после чего он неоднократно продлевался.
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