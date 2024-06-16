Драма в ростовском СИЗО дополняется новыми подробностями. Захватившие в заложники сотрудников регионального СИЗО-1 осуществили попытку прорыва к складу с табельным оружием персонала изолятора, сообщают несколько СМИ.
По данным источников с места событий, обвиняемые, вооружены заточками и ножами. Ранее стало известно, что осуществившие захват, потребовали от властей автомобиль, оружие и возможность покинуть учреждение ФСИН.
Судя по кадрам с территории изолятора захватившие заложников мужчины идентифицируют себя с членами одной из террористических организаций. По последней информации в данный момент известно, что шестеро обвиняемых выбили оконную решётку в своей камере и проникли в дежурную часть. Сейчас они требуют беспрепятственный выезд из страны.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Тамижппарити Маари (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
КНР и Иркутская область парафировали инвестсоглашения на 50 млрд рублей
Между Китаем и Иркутской областью достигнуто 11 инвестсоглашений и экспортных контрактов в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности и образования. Документы подписаны на сумму более 50 млрд рублей в ходе визита губернатора российского региона Игоря Кобзева в Пекин.
В Австралии воспользовались Apple Watch для мониторинга сердечного ритма льва во время операции
Ветеринары воспользовались часами Apple Watch для мониторинга сердечного ритма льва во время операции под наркозом.
Эксперты рассказали, как защититься от инфекции в общественном транспорте
Простые способы помогут не допустить заражения.
В США выяснили, что чихание от яркого света является генетической особенностью человека
Ученые из Кливлендской клиники выяснили, что чихательный рефлекс, вызываемый ярким светом, является генетической особенностью, которая встречается у 33% людей.