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Shot: захватившие заложников в ростовском изоляторе хотят проникнуть в хранилище с оружием
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:44

Shot: захватившие заложников в ростовском изоляторе хотят проникнуть в хранилище с оружием

Драма в ростовском СИЗО дополняется новыми подробностями. Захватившие в заложники сотрудников регионального СИЗО-1 осуществили попытку прорыва к складу с табельным оружием персонала изолятора, сообщают несколько СМИ.

По данным источников с места событий, обвиняемые, вооружены заточками и ножами. Ранее стало известно, что осуществившие захват, потребовали от властей автомобиль, оружие и возможность покинуть учреждение ФСИН.

Судя по кадрам с территории изолятора захватившие заложников мужчины идентифицируют себя с членами одной из террористических организаций. По последней информации в данный момент известно, что шестеро обвиняемых выбили оконную решётку в своей камере и проникли в дежурную часть. Сейчас они требуют беспрепятственный выезд из страны.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Тамижппарити Маари (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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