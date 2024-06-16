Осуществившие захват заложников в ростовском СИЗО, требуют от властей автомобиль, оружие и зелёный коридор для выезда из учреждения, сообщает Telegram-канал Baza. По данным СМИ, в случае положительного решения захватчики обещают освободить заложников.
Во Федеральной службе исполнения наказаний страны прокомментировали ситуацию. В ведомстве заявили что в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.
Ранее стало известно о захвате двух сотрудников изолятора несколькими овиняемыми, содержащимися под страже.
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