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Спецслужбы задержали ректора Балтийского федерального университета Александра Фёдорова
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Спецслужбы задержали ректора Балтийского федерального университета Александра Фёдорова

В Калининграде, при попытке получения взятки задержали ректора Балтийского федерального университета им Канта Александра Фёдорова. Топ-менеджер судя по кадрам оперативной видеосъемки в момент работы правоохранителей находится в собственном кабинете. Видны купюры достоинством 5 тыс. рублей. Размер взятки составил около 700 тысяч рублей, отметил telegram-канал Shot.

Сейчас сотрудники Следственного комитета РФ разбираются в ситуации. Официального комментария пока нет. Александр Фёдоров занимает должность ректора вуза с 2019 года.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Георгий Долгопский (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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