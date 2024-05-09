Захарова напомнила украинцам о важности 9 мая для всего мира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала желание некоторых украинцев отметить День Победы - 9 мая.

Дипломат заявила в интервью, что хочет напомнить украинцам, день победы над мировым злом в лице фашизма - это не только этап в истории одной страны. В победе во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне сыграли громадную роль большое количество людей, которые сплотились как эмоционально, так и в трудовом плане против Третьего Рейха.

Захарова особенно отметила антифашистские движения и партизанские отряды, которые жертвовали своими жизнями, чтобы бороться с фашистами на территории Европы.

Фото: mil.ru/Yevgeny Khaldei