Правительство России одобряет поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие конфискацию денежных средств, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции на территорию нашей страны, сообщает РИА Новости.
Законодательную инициативу выдвинул заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Согласно документам, предполагается дополнить статью 322.1 УК "Организация незаконной миграции". И расширить действующий сейчас перечень возможных санкций.
Предложено также применять конфискацию имущества не только за преступления, совершенные группой лиц, но и при деяниях в одиночку.
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