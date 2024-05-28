Более чем на треть увеличилось за год число граждан, прошедших государственную границу Российской Федерации, больше чем в полтора раза выросло количество ввезённых в 2023-м году в нашу страну автомобилей, рассказал в преддверии профессионального праздника в интервью РИА Новости руководитель Пограничной службы ФСБ РФ, генерал армии Владимир Кулишов. В абсолютных цифрах это 110 млн граждан и более 22 млн транспортных средств.
В то же время, для незаконных гостей российская граница под надёжной охраной. Более почти с половиной тысяч пересечь рубежи страны пресечено. Речь идёт и о лицах причастных к международным террористическим организациям, экстремистам, а также спецслужбам и вооруженным формированиям Украины. Это в три с половиной раза превышает аналогичный показатель года, в котором началась СВО.
Сейчас идёт большая работа по модернизации пунктов пропуска на границах России. Согласно открытым данным в предстоящие два года из бюджета на эти цели будет направлено 95 млрд руб. Ранее на содержание пунктов пропуска вместе со стройкой и капитальным ремонтом выделялось ежегодно в пределах десяти млрд руб.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Cuchulainn (Creative Commons Attribution-ShareAlike).
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