На модернизацию Онежского судостроительного завода решено направить 2 млрд рублей из федеральной казны. Планируется расширить мощность и создать условия для строительства современных гражданских судов на верфях промышленного гиганта, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Прежде всего ассигнования будут ориентированы на реконструкцию гидротехнических сооружений и объектов производственного назначения. Решение будет способствовать безопасности морского и речного судоходства и развитию морских транспортных путей на территории России, в том числе развитию СМП, который является надежным транспортным коридором для экспорта продукции в дружественные страны, считает первый зампред правительства России Денис Мантуров.
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