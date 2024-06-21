Объемы и номенклатура снабжения оружием и боеприпасами вооруженных сил Украины со стороны Южной Кореи зависит от степени развития отношений России и КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации южнокорейского президента.

"Существуют различные варианты относительно поставок оружия, и наша позиция в отношении последних тенденций в отношениях России и Северной Кореи будет зависеть от того, как в Москве подойдут к ситуации", — цитирует источник агентство.

Накануне появилась информация что Южная Корея планирует придерживаться "стратегической неопределенности" в вопросах поставок на Украину в качестве средства оказания давления на сотрудничество КНДР и РФ, чтобы "не допустить передачу военных технологий" Пхеньяну.

Тем не менее известно, что для нужд ВСУ могут быть направлены боеприпасы калибра 155 мм и системы ПВО, а также ряд комплектующих к ранее поставленным вооружениям.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Валентин Яняут (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)