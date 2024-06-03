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Южная Корея нашла ответ для КНДР на воздушные шары с навозом
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:55

Южная Корея нашла ответ для КНДР на воздушные шары с навозом

Сеул готовится поставить на паузу действующий военный пакт с Пхеньяном из-за воздушных шаров с отходами, которые северокорейцы сотнями запускают на приграничные территории своих южных соседей, сообщает агентство Yonhap.

С конца мая зафиксирована отправка в сопредельные регионы Южной Кореи порядка тысячи объектов, гружённых бытовыми отходами: пластиковыми пакетами, туалетной бумагой, окурками и продуктами жизнедеятельности животных.

Власти капиталистического государства решили приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года до момента восстановления доверия с коммунистическими соседями.

Теперь южнокорейские военные смогут проводить манёвры вблизи демаркационной линии, которые были ограничены соглашением, и "более адекватно и незамедлительно реагировать на северокорейские провокации", говорится в сообщении местных СМИ.

По информации северокорейского агентства ЦТАК, всего соседям было доставлено с помощью воздушных шаров 15 тонн мусора. Кроме того идёт массовое подавление сигналов GPS в приграничной зоне.

Фото: flickr. com/ходжусарам (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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