Сеул готовится поставить на паузу действующий военный пакт с Пхеньяном из-за воздушных шаров с отходами, которые северокорейцы сотнями запускают на приграничные территории своих южных соседей, сообщает агентство Yonhap.

С конца мая зафиксирована отправка в сопредельные регионы Южной Кореи порядка тысячи объектов, гружённых бытовыми отходами: пластиковыми пакетами, туалетной бумагой, окурками и продуктами жизнедеятельности животных.

Власти капиталистического государства решили приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года до момента восстановления доверия с коммунистическими соседями.

Теперь южнокорейские военные смогут проводить манёвры вблизи демаркационной линии, которые были ограничены соглашением, и "более адекватно и незамедлительно реагировать на северокорейские провокации", говорится в сообщении местных СМИ.

По информации северокорейского агентства ЦТАК, всего соседям было доставлено с помощью воздушных шаров 15 тонн мусора. Кроме того идёт массовое подавление сигналов GPS в приграничной зоне.

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