В России осенью ожидается блокировка YouTube, согласно информации от источников, близких к администрации президента. По данным "Газеты.Ru", ограничения начнут действовать уже в сентябре.
В летние месяцы предполагается постепенное снижение качества сервиса в различных регионах — возможны замедления и другие технические проблемы. Полная блокировка платформы запланирована на начало осени. Эту информацию подтвердил также источник из компании, которая работает на нужды силовых структур.
Фото: eso.org/ESO (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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