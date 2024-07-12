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Газета.Ру: в России готовятся к отключению YouTube в сентябре
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Газета.Ру: в России готовятся к отключению YouTube в сентябре

В России осенью ожидается блокировка YouTube, согласно информации от источников, близких к администрации президента. По данным "Газеты.Ru", ограничения начнут действовать уже в сентябре.

В летние месяцы предполагается постепенное снижение качества сервиса в различных регионах — возможны замедления и другие технические проблемы. Полная блокировка платформы запланирована на начало осени. Эту информацию подтвердил также источник из компании, которая работает на нужды силовых структур.

Фото: eso.org/ESO (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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