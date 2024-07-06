Российская компания по информационной безопасности F. A.C.C.T. выявила новую мошенническую схему на YouTube, при которой злоумышленники, используя поддельные уведомления от видеохостинга, предлагают быстрый заработок через инвестиционную платформу.
Жертвы привлекаются ссылкой на видео с комментарием от "известного финансового бренда".
Переходя по ссылке, пользователи попадают на сайт, где их просят заполнить опрос и личные данные. После этого с ними связывается "персональный менеджер", который предлагает открыть счет для инвестиций, в результате чего деньги попадают к мошенникам. Мошенники также создали видимость легитимности, зарегистрировав канал на YouTube и активно комментируя видео.
Фото: commons.wikimedia.org/B_A (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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