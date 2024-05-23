Разработчики YouTube TV тестируют новую настройку для улучшения качества видео — 720p Enhanced. Эта опция, заметная на устройствах Apple TV, Roku, LG TV и других платформах, позволяет значительно улучшить качество изображения за счёт повышения битрейта на каналах, которые не поддерживают формат 1080p.
Ранее Google уже представила аналогичную функцию для 1080p, но она не получила широкого распространения. Несколько месяцев назад на YouTube также появилась премиум-функция повышения качества до 1080p, которая включается автоматически в зависимости от настроек просмотра, сообщает 4pda.
Фото: flickr.com/ajay_suresh (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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