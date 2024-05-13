Задержанный сотрудниками ФСБ экс-работник "Яндекса" признался, что не поддерживает российскую власть и финансировал ВСУ

Экс-сотрудник корпорации "Яндекс" был задержан сотрудниками ФСБ за оказание финансовой поддержки ВСУ. На допросе мужчина честно признался, что негативно относится к российской власти, а также с начала СВО отправлял финансовые переводы на Украину.
Ранее он привлекался к ответственности в связи с административными правонарушениями: посещение незаконных митингов. На данный момент ему предъявлено обвинение в госизмене.
Бывший работник "Яндекса" неоднократно покидал пределы страны во время частичной мобилизации, переводил деньги на Украину для приобретения боеприпасов и продовольствий для солдат ВСУ.
Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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