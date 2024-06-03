Xiaomi продала более 15 тысяч своих первых электрокаров SU7 с конца марта, начав продажи в Китае 28 марта. В мае было поставлено 8 646 автомобилей, что на 22% больше, чем в апреле.

Помимо Xiaomi, другие китайские производители электромобилей, включая BYD, также отметили рост продаж. BYD продала 331 817 автомобилей в мае, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом, и 1,27 миллиона за первые пять месяцев 2024 года, что на 26,8% больше.

Xiaomi SU7 предлагается в трех версиях: базовая по цене около $30 тысяч, SU7 Pro за $34 тысячи и топовая SU7 Max за $41,5 тысячи, с максимальной скоростью 265 км/ч и запасом хода 800 км.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)