Xiaomi выпустила детские смарт-часы Mitu Watch S1 стоимостью около 15 тысяч рублей. Эти часы оснащены 1,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 448×368 пикселей и камерами: фронтальной на 5 Мп для видеозвонков и основной на 8 Мп для показа окружения. Они имеют 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.

Устройство позволяет родителям отслеживать местоположение детей с помощью GPS, ГЛОНАСС, Beidou, GALILEO и QZSS, а также предоставляет информацию о нахождении ребенка внутри помещений и хранит историю перемещений за 90 дней. Часы могут информировать родителей о посещении ребенком опасных зон, отклонении от привычных маршрутов и длительных поездках.

Кроме того, часы поддерживают обучающие приложения, мессенджеры WeChat и QQ, радио, онлайн-ТВ и могут отслеживать показатели здоровья, такие как усталость глаз, эмоциональное состояние, ЧСС и SpO2. В них также предусмотрено более 100 спортивных режимов. Пока неизвестно, будут ли они доступны за пределами Китая.

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