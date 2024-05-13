Известный китайский инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали о предстоящем смартфоне Xiaomi 15 Pro. Ожидается, что дизайн устройства изменится незначительно: сохранится квадратный блок камер, но светодиодная вспышка будет перемещена из-за установки более крупных камерных модулей.

В новой модели производитель откажется от использования сенсора Samsung JN1, вероятно заменив его на более совершенный и крупный, сообщает 4pda.

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